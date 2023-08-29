FETÖ Firarisi Sivas'ta Yakalandı
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ firarisi M.Ö. yakalandı ve ceza evine gönderildi.
Sivas'ta hakkında 7 yıl 6 ay mahkumiyet cezası bulunan FETÖ firarisi bir kişi yakalanarak ceza evine gönderildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Sivas Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silahlı Terör Örgütleri çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay mahkumiyet cezası bulunan M.Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs Sivas E Tip Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika