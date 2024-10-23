15 Temmuz Gazileri, FETÖ Elebaşının Ölümünü Sevinçle Karşıladı

FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin duygu ve düşüncelerini anlatan Yozgatlı 15 Temmuz gazisi Durak Tetik, "Biz o hainin ülkemizde yargılanıp gerekli cezaları almasını ve sürünerek ölmesini isterdik" derken gazi Şenol Yeşil ise, "O, bu dünyada yargılanmadı ama cehennemde daha beter bir şekilde yanar" değerlendirmesinde bulundu.

Hain darbe girişiminde vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan ve sağ bacağını kullanamaz hale gelen 15 Temmuz gazisi Durak Tetik ile Genel Kurmay Başkanlığı önünde sağ bacağından yaralanarak gazi olan Şenol Yeşil, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hafızalarından silinmediğini söyledi. Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgözü ziyaret eden 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşının ölümünün kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

"İki elimiz yakasında olacak"

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini duyduğunda çok sevindiğini ve bu haberi herkesle paylaştığını söyleyen Tetik, "FETÖ Terör Örgütü liderinin ölüm haberini duyduğumuzda inanın çok sevindim, herkese haber verdim hain ölmüş diye. Bu haber üzerine şehit annelerimizin, babalarımızın, çocuklarımızın sevinmeleri bizleri de çok mutlu etti. Biz o hain ülkemizde yargılanıp gerekli cezaları alıp sürünerek ölmesini isterdik ama ölmesi bizim için iyi oldu. Bu dünyada cezasını almadı ama ebedi alemde Rabbimin huzurunda iki elimiz yakasında olacak ve ebedi alemde hesabını soracağız. Cehennem ateşinde yandığı günleri inşallah Rabbimin huzurunda göreceğiz" dedi.

"Onlara tekrardan fırsat vermeyeceğiz"

FETÖ yapılanmasının elebaşı Gülen'den sonra da devam edeceğini ve ülkede birlik beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu da belirten Tetik, "FETÖ Terör Örgütü ölen haşhaşinin yerine yenisini sürecektir. Onun içinde bizler onlara fırsat vermemek için bu ülkenin vatandaşı olarak görüşümüz ne olursa olsun al bayrağımızın inmemesi, ezanımızın dinmemesi için biz hep birlikte bu vatanımızı korumalıyız. Bunlar yine başlarına birini getirirler, bizler onlara fırsat vermeyeceğiz. İnşallah 'Apo' denen bebek katilinin de ölümünü duyduğumuzda gaziler olarak mutlu olduğumuz günleri de göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Vatansız gitti, cehennem ateşinde yanacak"

Elebaşı Gülen'in cesedinin Türkiye'ye getirilmemesi konusunda yetkililere seslenen Tetik, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden onun bir tüyünü bile vatanımıza sokulmalarını istemiyorum. Nasıl ki vatansız gitti, vatansız olarak da cehennem ateşinde yanacak. Kesinlikle ölüsünün ülkemize getirilmesini istemiyoruz hatta düşünülmemeli bile" ifadelerine yer verdi.

"Rabbim gazilere ve şehitlere yaşattığının hesabını soracaktır"

Elebaşı Gülen'in öldüğünü iş yerinde öğrendiğini belirten ve durumu sevinçle karşıladığını söyleyen Şenol Yeşil ise, "İnşallah diğer vatan hainlerinin de sonu böyle olur, içimiz bir nebze de olsa ferahladı. O bu dünyada yargılanmadı ama cehennemde daha beter bir şekilde yanar. Rabbim gazilere ve şehitlere yaşattıklarının hesabını soracaktır" dedi. - YOZGAT