Adana'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iş adamı yakalandı. İş insanı Faik Selçuk Kızılkaya, Fetullahçı Terör Örgütü adına toplantılara katılıp bağış toplayıp finansal destek sağlamak suçundan hapis cezası almıştı. Adana Emniyeti, bir yıldır firar olan Kızılkaya'nın saklandığı evde operasyon düzenleyerek onu yakaladı.

- FETÖ'den kesinleşmiş hapis cezası olan iş adamı yakalandı

ADANA - Adana'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iş adamı yakalandı.

iş insanı Faik Selçuk Kızılkaya (50), Fetullahçı Terör Örgütü adına toplantılara katılıp bağış toplayıp finansal destek sağlamak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Adana Emniyete Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıldır firar olan iş insanı Faik Selçuk Kızılkaya'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler eve operasyon düzenleyerek hükümlü FETÖ'cüyü yakaladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.