FETÖ'cü Firari Polis Bolvadin'de Yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü eski polis memuru, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli kasabasında yakalandı ve tutuklandı.

Aranan firari FETÖ'cü eski polis memuru, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli kasabasında yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranan O.T. (35) Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli kasabasında yakalandı. 2016 yılında ihraç edilmiş eski polis memuru olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AFYONKARAHİSAR