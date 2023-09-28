FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan Aksaray'da Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ hükümlüsü Albay Şaban Demiraslan'ın Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polatlı 58'inci Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum" dedi.

Yerlikaya ayrıca, "1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1683 operasyon yapıldı. 2 bin 500 şahıs gözaltına alındı. 510'u tutuklandı. Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.