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Fethullah Gülen öldü mü yoksa kaçırıldı mı?

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da bulunan terör kampından kaçırıldığı iddiası ve ölüm haberleri ABD basınında yer aldı. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Fethullah Gülen'in 'Uzun Cevdet' lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ayrıca, Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi itirafında da bulundu. Ancak bu iddiaların doğruluğu henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Pensilvanya'da bulunan terör kampından kaçırıldığı iddiası gündemde. Gülen'in öldüğü haberleri de ABD basınında yer aldı. İddiaya göre, FETÖ'nün üst düzey isimleri tarafından kaçırılan Gülen'in ölümüne dair bilgiler ortaya çıktı. Ebuseleme Gülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırıldığı iddiasını ortaya attığına dair bir video paylaştı. Ancak, bu iddianın gerçek olup olmadığı henüz netleşmiş değil. FETÖ lideri Fetullah Gülen'in sağlık durumuyla ilgili sürekli çeşitli spekülasyonlar yapılıyor.

FETHULLAH GÜLEN KAÇIRILDI MI?

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Pensilvanya'daki FETÖ kampından götürüldüğünü ve örgütün üst düzey isimleri tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ebuseleme Gülen, Fetullah Gülen'in "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu tarafından kaçırıldığını ve Pensilvanya'daki örgüt kampının önünden yayınladığı videoda bu olaydan bahsetti. Videoda, "Hocaefendiyi başka bir yere kaçırdılar" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi itirafında da bulundu. Paylaşımlarında, Pensilvanya'daki "İstişare Kurulu" adlı yapılanmanın kendilerini devletle ve halkla karşı karşıya getirdiğini ve onların devlete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Ebuseleme Gülen, Cevdet Türkyolu ve Adil Öksüz gibi üst düzey FETÖ'cülerin ismini verdiği paylaşımlarında, darbeye kalkışan kadronun içinde yer aldığını itiraf etti.

Bu olay, FETÖ'nün içindeki çatışmanın giderek kızıştığını gösteriyor. Ancak resmi makamlardan henüz doğrulama gelmediği için bu iddiaların kesinliği hakkında net bir bilgi yok.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Darbe Girişimi Pennsylvania 15 Temmuz Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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