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Fethiye'de seçim zaferi kutlanıyor

Fethiye'de seçim zaferi kutlanıyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre zaferi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşları sokağa döktü. Fethiye sokaklarında vatandaşlar ellerinde bayraklar araçları ile konvoy oluşturdu. Fethiye'de Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşların kutlamaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre zaferi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşları sokağa döktü.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yüzde 52 ile zaferle tamamlamasının ardından Fethiye'de vatandaşlar sokaklara akın etti. Fethiye sokaklarında vatandaşlar ellerinde bayraklar araçları ile konvoy oluşturdu. Fethiye'de Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşların kutlamaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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