Fethiye'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurdukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 165 tabanca fişeği ile 8 tüfek fişeği ele geçirildi.