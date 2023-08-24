Fethiye'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurdukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 165 tabanca fişeği ile 8 tüfek fişeği ele geçirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurdukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, kentte ruhsatsız ve kaçak silah bulunduranlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 165 tabanca fişeği ile 8 tüfek fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.