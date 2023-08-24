Fethiye'de kamyonet kasasında 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kamyonetin kasasında bulunan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kamyonet kasasında 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Göcek Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan kontrol sırasında şüphelenilen kamyonet durduruldu.
Kamyonetin kasasında bulunan düzensiz göçmenlerden bazıları kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonunda 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli ile düzensiz göçmenler, karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Politika