Fethiye'de kamyonet kasasında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kamyonetin kasasında bulunan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.