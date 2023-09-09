Fethiye'de deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 FETÖ zanlısı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ üyeleri ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmalar sonucunda 41 zanlı yakalandı. Zanlılar, yelkenli teknelerle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.