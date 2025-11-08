Haberler

Ferit Avcıkıran Bağlar İlçe Başkanlığına Atandı

Ferit Avcıkıran Bağlar İlçe Başkanlığına Atandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Ferit Avcıkıran, partililerle bir araya gelerek hizmet hedeflerini açıkladı. Avcıkıran, tüm vatandaşlara ulaşacaklarını, partiyi daha güçlü hale getireceklerini belirtti.

Diyarbakır'da AK Parti İlçe Başkanlığına getirilen Ferit Avcıkıran, partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezimizin oluru ile Bağlar İlçe Başkanlığı görevine atanan Ferit Avcıkıran, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Ferit Avcıkıran, gelen misafirlerine tek tek teşekkür ettiğini belirterek, sadece Karacadağ bölgesi değil, Bağlar'ın her karışında hizmette bulunmak için bu yola başladıklarını söyledi. Avcıkıran, "Allah izin verirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu halka hizmet için ne gerekiyorsa yapacağız. Ev ev, dükkan dükkan, köy köy adım atmadık yer bırakmayacağız. Artık durmak yok, üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapmak için bu yola çıktık. Bağlar, büyük bir bölge. AK Parti'yi de destekleyen bir bölge. Küskünlerimiz var, onları kısa sürede partimize kazandıracağız. Daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi Atilla Kaymaz ise güzel bir sevinç ve sinerjinin oluştuğunu ifade etti. Kaymaz, "Ferit Avcıkıran Bey'in Bağlar ilçemizin AK Parti ilçe başkanlığına getirilmesi bölgede ve ilçemizde büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Bağlar, 400 bin nüfuslu bir ilçemiz. Ferit Bey gibi vizyonlu birinin atanması biz sivil toplum örgütlerinde de, halkımızda da sevinçle karşılandığını ifade etmeliyim. Burada toplanan kalabalığın, halkımızın teveccühleri Ferit Bey'in ne denli güzel işler başaracağının göstergesi" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

3 dakikada 2 gol attı, takımına galibiyeti getirdi
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.