FBI Direktörü Patel ile Senatörler Arasında Epstein Tartışması

FBI Direktörü Kash Patel, ABD Senatosu Yargı Komitesi oturumunda kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasındaki merak edilen konuların üzerine gitmemekle eleştirilmesi üzerine Demokrat senatörlerle tartışma yaşadı.

FBI Direktörü Kash Patel, ABD Senatosu Yargı Komitesi'nde düzenlenen bir sorgulama oturumunda senatörlerin sorularını yanıtladı. Patel'in kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasındaki merak edilen konuların üzerine gitmemekle eleştirilmesi oturumda tansiyonun yükselmesine neden oldu. Demokrat Partili California Senatörü Adam Schiff, Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in daha düşük güvenlikli bir hapishaneye transfer edilmesini sorgulayarak, "Cezaevleri Bürosu Maxwell'in cinsel suçlular için uygun olmayan bir hapishaneye taşımaya kendi başına mı karar verdi? Amerikalıların buna inanmasını mı istiyorsunuz? Herkesi aptal mı sanıyorsunuz?" diye sordu. Patel, ise bu soruya "İstihbaratın sizin gibiler tarafından silah olarak kullanılmasını önlemek benim işim" diye yanıt verdi. Schiff'e yönelik "ABD Senatosu'ndaki en büyük sahtekar, kurumun yüz karası ve tam bir korkak" ifadelerini kullanan Patel, "Senin kürsüden yalan söylemeye devam etmene ve şov yapmana şaşırmadım. Sen en hafif tabirle siyasi bir soytarısın" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine müdahalede bulunan oturum başkanı Chuck Grassley "İkiniz de susun!" diye bağırmak zorunda kaldı.

Patel başarısızlıkla suçlandı, tansiyon iyice yükseldi

Patel, oturum sırasında Demokrat Partili New Jersey Senatörü Cory Booker ile de gerginlik yaşadı. Booker, Patel'in "liderlikteki başarısızlıkları" nedeniyle görevine devam etmemesi gerektiğini belirterek, "Anayasaya değil, Donald Trump'ın iradesine boyun eğseniz de, Donald Trump size sadık kalmayacak ve sizi yüzüstü bırakacaktır" dedi. Patel'in yakında FBI direktörlüğü görevini kaybedeceğini ima eden Booker, "Bu, sizi son görüşüm olabilir, çünkü işinizin uzun süre devam edeceğini sanmıyorum" şeklinde konuştu. Patel, bunun üzerine Booker'a "Ülken için bir utançsın" yanıtını verirken, Booker da Patel'e "Senden korkmuyorum" diye bağırdı. Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü John Kennedy'nin ABD halkının Epstein'in kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesine dahil olan kişileri bilmek istediğini söylemesi üzerine Patel, bu konuda "güvenilir bir bilgi bulunmadığını" dile getirdi.

Schiff: "İşini yapmak için değil, işini kurtarmak için geldi"

Oturumun ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Demokrat Partili California Senatörü Adam Schiff, bir kez daha Patel'in halka değil yalnızca Trump'a hizmet ettiğini ima etti. Schiff, "Kash Patel bugün Senato'ya işini yapmak için değil, işini kurtarmak için geldi. FBI'ın çalışkan erkekleri ve kadınları, yalnızca tek bir seyirci için performans sergilemeyen bir direktörü hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu. - WASHINGTON