Şehit Ailesine Ziyaret ve Erdoğan'dan Destek

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2012 yılında şehit olan Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver'in annesi Meryem Ünver ve babası Durmuş Ünver'i ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi Fatima Yurduseven, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak şehit ailesini Cumhurbaşkanı ile görüştürdü. Yurduseven, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adın Ahmet, cennet defterine altın harflerle yazılsın Anne Meryem'in yüreğinde, baba Durmuş'un duasında büyüdün; vatan toprağına şehadet şerbetiyle düştün. Acını paylaşan, taziyesini ileten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi; sen bu milletin yüreğinde ilelebet yaşayacaksın. Ruhun şad, makamın ali olsun yiğidim" dedi. - ANKARA