Fatih Üzüm: "Sahalarda olmaya devam edeceğiz"

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; kongre süreçleri ile ilgili yaptığı açıklamasında, teşkilatlarda aile bütünlüğünün devam ettiğini söyleyerek, "Sahalarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Görevlerini yeni devralan başkanların da çalışmalarda kendilerini yalnız bırakmadıklarını söyleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; "Kongre takvimi genel merkezimiz tarafından belirlendikten sonra Kayseri'deki ilçe kongrelerimize başladık. Bünyan'dan sonra İncesu ve Yeşilhisar ile ilk haftayı tamamladık. Geçtiğimiz cumartesi günü de merkez ilçelerimizden Kocasinan'ın kongresini yaptık. 15 ilçe kongremizi de hem nezaket çerçevesinde hem nezih bir ortamda ama bir o kadar da coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Bu hafta sonu Cumartesi günü de Melikgazi ilçe kongremizi yaptıktan sonra da tüm ilçelerimizi bitirmiş olacağız. 5 ilçede değişiklik yaptık. Bunlar Akkışla, Hacılar, Tomarza, Özvatan ve Felahiye. Bu ilçelerimizde görevi devreden başkanımız görevi devralan başkanımızdan çiçeğini aldı ve son cümlesi, "durmak yok, yola devam" oldu. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar ve kongremize de katılıyorlar. AK Parti Kayseri Teşkilatlarında bir aile bütünlüğü devam ediyor. Aramızda 6. milletvekilimiz, Cumhur İttifakının 8. milletvekili olarak Dursun Ataş vekilimde katıldı. Teşkilat programlarına uyumlu bir şekilde riayet ediyor ve saha da bizlere yardımcı oluyor. Kongre sürecimizi bu hafta sonu tamamlayacağız ve sonrasında genel merkezin planladığı takvimle il kongresini tamamlayacağız" dedi.

Üzüm, sahada olmaya devam edeceklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını anlatmaya devam edeceklerini söyleyerek; "Biz her daim sahadayız. Bizim amacımız teşkilatlar olarak cumhurbaşkanımızın yaptığı tüm çalışmaları vatandaşımıza doğru bir şekilde anlatmak ve izah etmektir. Sahada bizlere ihtiyacı olan ve sıkıntısı olan vatandaşlarımızla iletişim halinde olup, haklı bir gerekçeyle talepleri varsa onu yerine getirmektir. Bu istikamette çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ