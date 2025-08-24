Fatih Erbakan: 'Zafer yakındır, yeni bir Türkiye için projelerimiz hazır'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye için kaynak paketlerinin, projelerinin, kitaplarının, kadroların hazır olduğunu belirterek, "Zafer yakındır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin olağan il kongresi için Isparta'ya geldi. Saat 13.30'da Antalya'dan kara yolu ile Isparta'ya gelen Erbakan'ı partililer 'Mücahit Erbakan' sloganı ile kongrenin yapılacağı Isparta Öğretmenevi önünde karşıladı. Karşılamaya İl Başkanı Mustafa Aydemir, merkez ilçe ve diğer ilçelerin başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Mevcut İl Başkanı Mustafa Aydemir'in tek liste ile katıldığı kongrede ilk olarak il başkanı selamlama konuşması yaptı.

Ardından 'Başkan Erbakan' sloganı ile kürsüye gelen Fatih Erbakan, partililere teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Erbakan, 31 Mart seçimlerinde aldıkları yüzde 7'lik oy ile Türkiye'nin 3'üncü partisi haline geldiklerini söyledi. Bu başarının elde edilmesinde payı olan herkese teşekkür eden Erbakan, "İnşallah bu salonları dolduran sadıklar ve samimiler ile yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kuracağız. Aziz milletimizi ve bütün insanlığı, maddi ve manevi sıkıntılarından Milli Görüş'le ve Yeniden Refahla kurtaracağız inşallah. Milli Görüş çok önemli bir zihniyettir. Çok önemli bir istikamettir. Çok önemli bir görüştür. Allah bizleri layık eylesin" dedi.

'MİLLİ GÖRÜŞ BEREKET, CESARET, DİRAYET, FERASET DEMEKTİR'

Fatih Erbakan, Milli Görüş anlayışının açılımını yaparken merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın 54'üncü Hükümet dönemindeki politikalarına yer verdi. Erbakan, "Bir defa Milli Görüş demek bereket demektir. İşçiye, emekliye, memura verilen maaş zamları hepinizin hatırındadır. Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı verildi. Yüzde 320 maaş zammı demek bu ay 14 bin 400 lira alan bir emeklinin maaşının önümüzdeki ay 60 bin lira olması demek. Böyle bir bereketi, böyle bir bolluğu Milli Görüş bu ülkede yaşattı. 1996-97'de yaşattı. Yine Milli Görüş bereketiyle her sene yıllık 5 milyar dolar zarar eden kamu kuruluşları 54'üncü Hükümette Erbakan Hocamız başbakan olduğu dönemde yılda 2 milyar dolar kara geçti" diye konuştu.

'PAYLAŞIMDA ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ'

Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesi ile birlikte ülkenin refaha ulaşacağını belirten Erbakan, ülkede adaletsiz gelir dağılımı olduğunu, halkın yüzde 40'ının açlık sınırında, yüzde 85'lik kısmının da yoksul olduğunu söyledi. Erbakan, iktidara geldikleri zaman paylaşımda adaleti sağlayacaklarını, yoksulluk ve işsizliği bitireceklerini ifade etti. Türkiye'nin şu anki politikalar gereği yıllık 50 milyar dolar faiz ödediğini belirten Erbakan, Yeniden Refah iktidara geldiği zaman bu paranın dağıtılacağını ve halkın yüzünün yeniden güleceğini söyledi. Erbakan, ayrıca 14 milyon işsiz kesime istihdam sağlanacağını ifade etti.

'TÜM MÜSLÜMANLARI ZULÜMDEN KURTARACAĞIZ'

Fatih Erbakan, ülke siyaseti dışında Gazze, Arakan ve Keşmir, Doğu Türkistan'da zulüm altında olan Müslümanlara da yardım eli uzatacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye'de sadece ekonomiyi düzelterek sadece kendimizi ve Türkiye'yi kurtararak huzura kavuşamaz. Gazze, Arakan ve Keşmir'deki kardeşlerimiz nasıl kurtulacak? Erbakan Hocamız bize onu gösterdi. Nerede gösterdi? 54'üncü Hükümette D-8'leri kurarak gösterdi. D-60 hedefini ortaya koydu. D-60 ne demek? 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelmesi demek. Ortak karar alması, ortak hareket etmesi demek. Ne karar alacak ne hareket edecek? Cenabıallah dünyadaki petrolün 3'te 2'sini bu Müslüman ülkelere vermiş. Dünyadaki doğal gazın yüzde 55'ini yine bu Müslüman ülkelere vermiş. Dünyadaki su kaynaklarının yarısını bu Müslüman ülkelere vermiş. Bunun dışında krom, çelik, uranyum, bor, lityum, bunları saymıyorum. Şu sadece 3 tane temel madde petrol, doğal gaz ve suyu Allah Müslüman ülkelere vermiş. Müslüman ülkeler olarak ortak karar alıp, ortak hareket edilse bunları bir yaptırım gücü olarak kullanıp bu zalimlerin bu zulmü durdurup, bizimle masaya oturmaktan başka çareleri kalmaz. İşte bunu gerçekleştirmek için D-60 hedefine ulaşacağız."

Fatih Erbakan, yeni bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye için kaynak paketlerinin, projelerinin, kitaplarının hazır, hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadroların hazır olduğunu belirterek, 'Zafer yakındır' sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından kendisine İl Başkanı tarafından halıya dokunmuş portresi hediye edilen Erbakan, Burdur'a hareket etti.

Haber: Nurettin ARKAN- Kamera Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,