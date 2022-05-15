Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Haberler

KOCAELİ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime girme hakkına sahip 27 siyasi parti arasında en fazla üye kaydeden parti olduklarını söyledi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığının İzmit Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de halkın bir numaralı gündem maddesinin ekonomik sıkıntılar olduğuna değinen Erbakan, milletin derdine derman olmak için yola çıkan Yeniden Refah Partisi'nin de bir numaralı gündem maddesinin ekonomi olduğunu kaydetti.

İktidara gelmeleri halinde öncelikle denk bütçe yapacaklarını aktaran Erbakan, gelirinden daha fazlasını harcama yetkisini tüm kurumların elinden alacaklarını, faiz ödemelerini azaltacaklarını ve kısa sürede sıfıra indireceklerini, israfın önüne geçeceklerini söyledi.

Partilerinin üye kaydında önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

"İktidar partisi de havası ve parası çok bol olan partiler de dahil olmak üzere seçime girme hakkına sahip 27 parti içerisinde en fazla üye kaydeden parti olduk. Bu başarı çok büyük manalar ifade etmektedir. Çünkü bizim onlar gibi televizyon kanallarımız, gazetelerimiz, internet haber sitelerimiz yok. Onlar gibi cilalayıp parlatma operasyonlarıyla bizi ön plana çıkarmıyorlar.

Bizim onlar gibi mecliste milletvekillerimiz yok. Yüzlerce belediye başkanımız yok, onlar gibi devletten hazine yardımı almıyoruz. Dış güçlerin desteğini, rüzgarını arkamıza anlamışız, Allah muhafaza buyursun. Bütün bunlara rağmen hepsini geçip başa güreşen ve bu ay Yargıtay'ın resmi ilanında olduğu gibi en fazla üye kaydeden parti Yeniden Refah Partisi oldu."