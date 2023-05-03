Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi Milli Görüş'ün mecliste olması milletimizin hayrına olacaktır

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, beraberinde milletvekili adaylarından oluşan heyet ile birlikte Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu Dernek Başkanları ve İdareci Bürokratlar Derneği yönetimini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmenin öneminden bahsetti.

'7'Lİ MASA TÜRKİYE'NİN GERİYE GİTMESİNE YOL AÇACAKTIR'

Yeniden Refah Partisi'nin 4,5 yılda ciddi yol aldığını ifade eden Erbakan, "300 bine yakın resmi üye, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamladı. 81 il ve tamamında hanım ve gençlik teşkilatları, binlerce köy ve mahalle teşkilatı ve ikisi de birbirinden muazzam büyük kongre gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız bununla birlikte yapıcı bir muhalefet anlayışı doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen sadece eleştiren değil, çözüm önerilerini ortaya koymaya çalışan, şahıslar üzerinden siyaset yapmayan, siyasete nezaket getirmeyi amaçlayan, uygun üslupla rencide etmeyen bir muhalefet, siyaset anlayışını ortaya koyduk. Bu teşkilat çalışmaları ve aynı zamanda bu siyaset ve muhalefet anlayışı da Yeniden Refah Partimize milletimizin bir teveccühü göstermesine vesile oldu. Bu vesile ile gerçekleşecek olan seçimlerin arifesinde Yeniden Refah Partimiz aslında Türkiye'nin anahtar partisi haline geldi. Ülkemizin, devletimizin geleceği, yeni nesillerimiz için son derece stratejik, kritik bir karar aldık. Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cumhur İttifakı çatısı altında ama kendi amblemimizle, kendi seçim bölgemizin tamamında, kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Cumhur İttifakı çatısı altında yine de hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek amblemimizle seçimlere girmiş olacağız. Millet İttifakı olarak adlandırdıkları 7'li masanın Türkiye'ye fayda sağlamayacağını, tam tersine kazanımlarımızın kaybedilmesine ve Türkiye'nin geriye gitmesine yol açacağını düşünerek Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık.

'MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN YENİDEN MECLİSTE OLMASI HAYIRLI OLACAKTIR'

Erbakan, uzun bir aradan sonra Yeniden Refah Partisi'nin temsil ettiği Milli Görüş'ün yeniden mecliste olmasının hayırlı olacağını belirterek, "Mecliste hem AK Parti ile yaptığımız mutabakat metnindeki maddelerinin uygulanmasının takipçisi olmak hem doğruyu destekleyen ve yanlışa fren olan yapıcı bir muhalefet anlayışını mecliste de devam ettirmek. Özellikle toplumun çeşitli kesimlerinden mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin taleplerin sözcüsü olmak. Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu Milli Kaynak paketleri ile kaynak üretilmesi için borçlanarak zamla, vergi ile veya devlet varlıklarını satarak değil, Milli Kaynak paketlerimizle kaynak üretilmesi için ve tabi paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adalet; önce ahlak ve maneviyat kavramlarının mecliste temsilcisi ve sözcüsü olmak istiyoruz. Yeniden Refah Partimizin temsil ettiği Milli Görüş'ün mecliste olması milletimizin hayrına, faydasına olan bir gelişme olacaktır" dedi.