Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi Yeniden Refah iktidarında hep birlikte kuracağız'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi Yeniden Refah iktidarında hep birlikte kuracağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. İlk olarak partililerle genel kurul öncesinde bir toplantı yapan Erbakan, daha sonra kongre salonuna geldi. Burada il başkanı ve belediye başkanlarının konuşmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Sonrasında kürsüye çıkan Fatih Erbakan konuşma yaptı. İslam dünyasının dün olduğu gibi bugün de saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Erbakan, "2 seneye yaklaşan Gazze soykırımı daha bitmeden bu sefer de komşu Müslüman ülkelere, İran'a haksız, hukuksuz bir tecavüz, bir saldırı gerçekleştirip terörist İsrail ve onun uşağı Amerika dur durak bilmeden saldırmaya devam ediyor. Rahmetli Erbakan Hocamızın meşhur ifadesinde olduğu gibi 'Terbiye edilmemiş aygır gibi nereyi bulurlarsa orayı tepiyorlar.' İsrail ve Amerika'nın asıl temel özelliği işte bu, hukuk tanımıyor adalet tanımıyor, hiçbir insani değeri tanımıyor. Büyük şeytan Amerika, Trump döneminde de Siyonist, soykırımcı İsrail'in emrinde icraatlarına devam ediyor. Başta Gazze olmak üzere bütün İslam dünyasında Müslümanlar katlediliyor" diye konuştu.

'BOŞ LAF YERİNE İCRAAT BEKLİYORUZ'

Adana'daki İncirlik Üssü'nün kapatılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçirilmesi gerektiğini söyleyen Fatih Erbakan, "Bu da yetmez Siyonist terör örgütü İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere şehit kanıyla sulanmış olan topraklarda Malatya Kürecik'te kurulmuş olan Kürecik Radar Üssü'nün kapatıldığının ilan edilmesi gerekir ve yine bununla birlikte Azerbaycan petrolünün Bakü- Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden İsrail'e sevkiyatının durdurulması gerekir. Boş laf yerine icraat bekliyoruz. Bu adımları siz atmazsanız Yeniden Refah iktidarında biz atacağız" ifadelerini kullandı.

'BU MİLLETİ BOŞU BOŞUNA OYALAMAYA ÇALIŞMAYIN'

Ekonomiye ilgili eleştirilerde bulunan Erbakan, Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından vergilerin yüzde 200 arttığını söyledi. Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Trafik cezaları yüzde 100 arttı. Akaryakıt fiyatları 20 liradan 53 liraya çıktı. Döviz kuru 18 liradan 40 liraya çıktı. Faizler yüzde 8'lerden yüzde 55'lere geldi. 30 binden fazla şirket kapandı, iflas etti ve bütün bu acı reçetelere rağmen enflasyonu da istediği gibi düşüremedi. Sayın Mehmet Şimşek göreve geldiğinde enflasyon yüzde 38'di. Bugün enflasyon TÜİK'e göre yüzde 35, İstanbul Ticaret Odası'na göre yüzde 46, bağımsız araştırmacılara göre ENAG'a göre enflasyon yüzde 71 seviyesinde. Yetkiyi bir kez daha aldıktan sonra geçen 2 senede işte yaptıklarınız ortada."

Millette sabır kalmadığını söyleyen Erbakan, "İktidara sesleniyorum bundan sonra bu milleti boşu boşuna oyalamaya çalışmayın. Bu millette sabırla kalmadı. Bu saatten sonra en iyi şey 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne getirmek durumundayız" dedi.

'BU MİLLETİN YÜZÜNÜ YENİDEN GÜLDÜRECEK'

Seçim sandığının bir an evvel milletin önüne getirilmesi gerektiğini ifade eden Fatih Erbakan, "Artık Milli Görüş gelsin ve bu ülkeyi borç ve faiz girdabında kurtarsın. Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim Milli Görüş, Yeniden Refah yeniden gelecek ve bu milletin yüzünü yeniden güldürecek. İnşallah yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi, Yeniden Refah iktidarında hep birlikte kuracağız. Zafer inananların ve zafer yakın. Zafer Milli Görüşçülerin" diye konuştu.