Fatih Erbakan: Yaşanabilir Türkiye İçin Yeniden Refah İktidarı Şart

Fatih Erbakan : Yaşanabilir Türkiye'yi Yeniden Refah iktidarında hep birlikte kuracağız (2)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'dan sonra partisinin Denizli 2'nci İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede konuşan Erbakan, Filistin ve İran ile İslam coğrafyasının saldırı altında olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan İran'a da saldırdığını, Siyonistlerin hukuk ve adalet tanımadığını belirten Erbakan, "Terör örgütü İsrail ve onun uşağı Amerika bir yandan Gazze'yi bombalıyor, yerle bir ediyor, tamamen İsrail'e katmak için gerekli adımları atıyor. Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı yerle bir ediyor, vuruyor. Bir yandan İran'a saldırıyor, bir yandan Yemen'e saldırıyor ve en son İran saldırısıyla başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya 'sıra size geliyor' mesajını açık bir şekilde veriyor. İsrail'i kınamak yerine güçle karşılık verilmesi gerekiyor. İsrail'in ve Amerika'nın Irak ve Suriye'den sonra İran'a saldırmaları ve sıranın Türkiye'ye adım adım geliyor olması da Erbakan Hocamızı ve Milli Görüş'ü haklı çıkaran bir başka olaydır." dedi.

'SABIR KALMADI, SANDIĞI MİLLETİN ÖNÜNE GETİRİN'

Konuşmasında ekonomiyle ilgili iktidarı da eleştiren Erbakan, "Bu millette sabır da kalmadı, metanet de kalmadı. Sizin bu saatten sonra yapacağınız en büyük iyilik 2026 ilkbaharında seçim sandığını milletin önüne koymaktır. Bundan daha büyük bir iyilik yapamazsınız. 2026 ilkbaharında seçim sandığında milletin önüne getirin ki bu millet Milli Görüş ile karar kılsın ve Milli Görüş Yeniden Refah bu ülkeyi borç ve faiz girdabından kurtarsın" diye konuştu.

Olağan kongrede tek listeyle gidilen seçimde Yeniden Refah Partisi mevcut İl Başkanı Ömer Kocamanoğlu, tekrar seçilerek güven tazeledi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,