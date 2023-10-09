Fatih Erbakan: Üretime yönelik çivi çakan Milli Görüş'ün imzası var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tosya'da düzenlediği mitingde, Türkiye'deki üretim, istihdam ve kalkınma çalışmalarının altında Milli Görüş'ün imzası olduğunu belirtti. Erbakan, ayrıca babası Necmettin Erbakan'ın yaptığı hizmetleri anlattı ve Milli Görüş belediyeciliğinin önemini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'de nereye giderseniz gidin üretime yönelik, istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik bir çivi çakılmış ise bunun altında Milli Görüş'ün imzası var." dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Erbakan, 14 Mayıs Genel Seçimlerindeki destekten dolayı Tosya'ya teşekkür etmek için miting düzenlediklerini belirtti.

Yerel seçimlerde de Tosya'dan destek isteyen Erbakan, "Yaklaşan yerel seçimlerde Tosya'mızı Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturmak için desteğinizi talep edeceğiz ve inşallah mart ayında yerel seçimlerde 14 Mayıs'tan çok daha büyük bir oy patlaması ile Tosya Belediyesi'ne Yeniden Refahı taşıyacağız. 14 Mayıs seçimlerinde Tosya ilçemiz şampiyon olmuştur. Merkezinde yüzde 20'nin üzerinde oy oranına ulaştığımız Türkiye'deki bine yakın ilçe içinde en yüksek oranda oy aldığımız ilçe Tosya ilçesi olmuştur." diye konuştu.

Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin maddi, manevi, ekonomi, dış politika ve sosyal politikalar alanında büyük hizmetler yaptığını söyledi.

Necmettin Erbakan'ın işçiye, memura ve emekliye büyük zamlar verdiğini anlatan Erbakan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'de nereye giderseniz gidin üretime yönelik, istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik bir çivi çakılmış ise bunun altında Milli Görüş'ün imzası var, emeği var. 1976-77'de 200'den fazla sanayi tesisinin temeli atıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kalkınma ve sanayileşme ve istihdam hamlesi. Beton, çimento değil, kalkınmaya yönelik, istihdama yönelik 200'den fazla tesis. O yıllarda ASELSAN'ı kurdu Erbakan Hoca'mız. ASELSAN'ın kurulmasıyla HAVELSAN kuruldu, ROKETSAN kuruldu ve bugün savunma sanayinde bir noktaya gelmişsek o gün atılan o ASELSAN adımının sonucunda geldik."

Osmanlı döneminden sonra 1996 yılında Filistin'e Türk askerini Meclis kararıyla Necmettin Erbakan'ın gönderdiğini söyleyen Erbakan, "Filistin'in El Halil kentinde barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçik oraya konuşlandırıldı. Tam 100 sene sonra, Osmanlı'dan sonra ilk defa Türk askeri oraya gitti. İşte Milli Görüş'ün şahsiyetli dış politikası budur, kararlılığı budur. Erbakan Hoca'mız 'Eğer Amerika İsrail'i bu kadar çok seviyorsa alsın İsrail'i Alaska'ya taşısın' diyordu. Dış güçlere zalimlere karşı cesur şahsiyetli ve kararlı bir politika." ifadelerini kullandı.

Erbakan, millete yapılan hizmetin ibadet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cenabıallah'ın rızasını kazanmanın yolu milletin derdine derman olmaktan geçer. Milli Görüş belediyeciliği demek belediyelerin giriş kapısına, 'rüşvet alan da veren de melundur' tabelasının asılması demektir. Milli Görüş belediyeciliği demek, rüşvetin, yolsuzluğun, hırsızlığın, adaletsizliğin, torpilin, adam kayırmanın olmadığı belediyecilik demek. Şeffaf belediye demektir. Millete, ülkeye en hayırlı hizmetler yapılırken bugün olduğu gibi belediyeleri milyarlarca lira borca batırarak değil, bir yandan da belediyenin borçlarını ödeyerek bu hizmetlerin yapıldığı belediyecilik demektir."

Mitingin ardından Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret eden Erbakan, esnaf ziyaretlerinde de bulundu.