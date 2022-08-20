Fatih Erbakan : " Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline geldik"

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kahramanmaraş 2. Olağan Kongresi'ne katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'nin en büyük partisi olacağız. Milli görüşü yeniden iktidara taşıyacağız ve bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından yine milli görüş ve refahla kurtaracağız inşallah" dedi.

Erbakan, partisinin Kahramanmaraş 2. Olağan Kongresi için kente geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen program öncesi partililerin coşkulu karşılaması ile salona giren Erbakan, burada bir konuşma yaptı.

Düzenlenen kongrenin yeniden milli görüş sancağını yeniden Kahramanmaraş'ın burçlarına dikmeyi hedeflediklerini ifade eden Erbakan, "Erbakan hocamızın meşhur bir sözü vardı diyordu ki, 'Biz büyük zaferlerimizi, topumuz tankımız düşmandan daha üstün olduğu için kazanmadık, biz bütün savaşları iman iman iman ile kazandık' diyordu. Yeniden Refah partimiz en kısa sürecin içinde bütün engellemeler ve ambargolara rağmen Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi haline gelmiştir. Yargıtay'ın açıkladığı resmi üye rakamları diyor bunu. Bir ay içerisinde 31 bin üye kaydederek yine şampiyon olduk ve en hızlı büyüyen partisi olmayı elde ettik elhamdülillah. Hedefimiz her ay aylık olarak 50 bin üye kaydetmek ve en kısa süre içerisinde 500 bin üyeye ulaşmaktır. Bu fedakar üyelerimiz ve milletimizin desteği ile hedefimize en kısa sürede ulaşacağız. Hazine yardımı olmadan, dış güçlerin yardımı olmadan, holding patronları, gazeteler ve televizyonlar olmadan diğer bütün partilerin önüne geçtik" dedi.

Hedeflerinde 81 ilde 681 proje olduğunu ifade eden Erbakan, "81 ilimizin olduğu gibi Kahramanmaraş'ın da problemlerini biliyoruz hep birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüş ile kurtuluşa ereceğiz inşallah. Yeniden refah iktidarında borç yok, faiz yok, işsizlik yok, ilave vergi koyma yok, israf yok, haksız vergiler yok, kamu mallarını yok edip satmak yok. Yeniden Refah iktidarında önce millet anlayışı var, yargıda, yönetimde adalet var, milli kaynak, işçiye emekliye gelir gelmez yüzde yüz elli maaş zammı var. Çiftçiye köylüye ucuz mazot ve ucuz elektrik var. 81 ilimize 681 refah projesi var. Yeniden Refah iktidarın üretim var istihdam var ihracat var. EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi var. Atanamayan öğretmenlerin ataması var. Gardiyan devlet değil garson devlet anlayışı var. Sadece imtiyazlılara sadece iktidara yakın olanlara değil herkese refah var, bolluk var bereket var. Kaynak paketlerimiz hazır, projelerimiz hazır, hepsinden önemlisi makam için değil Allah rızası için çalışan milli görüş kadrolarımız hazır" dedi.

Erbakan, Gaziantep Nizip'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.