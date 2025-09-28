Fatih Erbakan: Türkiye Milli Görüşü Arıyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, değişimin şart olduğunu belirterek, "Türkiye milli görüşü arıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Hatay buluşması için İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvar Salonu'ndaki toplantıya katıldı. Toplantıya Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, il ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı. Erbakan, "Milli görüşçüler olarak Erbakan hocamızın giydirdiği 'Milli Görüş' gömleğini, son nefesimize kadar çıkarmayacağız. Milli görüş önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla siyasette yeni bir çığır açan hidayettir" diye konuştu.

'BİZ ADELETİN TARAFIYIZ'

Milyonlarca dolar harcayarak adalet sarayları inşa edildiğini ancak hukukun uygulanmadığını belirten Erbakan, "Adalet sarayları noktasında Avrupa, Amerika bizi gerçekten kıskanıyor. Gelin, görün ki adalet saraylarının içinde adeletin 'a'sından eser bile yok. Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor. AK Parti'li belediye başkanı hakkında 98 dosya savcılıklara verilmiş ancak tamamı takipsizlik kararı verilirken, diğer taraftan muhalefet partili belediye başkanlarının her gün biri hapse atılıyor. Biz kimsenin tarafı değiliz. Biz, adaletin tarafıyız" dedi.

'EĞİTİMDE HAVANDA SU DÖVÜLÜYOR'

Eğitim alanında da olumsuzluklar olduğunu belirten Erbakan, şunları söyledi:

"Almanya'dakilerin 10 katı üniversitemiz var. Dünyada ilk 500 üniversite sıralamasına Türkiye'den bir üniversite bile giremiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi milyon dolarları tutuyor, üstüne velilerimiz para harcıyor ancak havanda su dövülüyor. Eğitimde kalite yok. Diplomalı işsizler üretmekten başka bir işe yaramıyor. İşsizler ordumuz 13,8 milyon ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplamından daha yüksek bir rakama ulaşmış durumda."

'DEĞİŞİMİN YAŞANMASI GEREKİYOR'

Değişimin şart olduğunu belirten Erbakan, "Türkiye milli görüşü arıyor. İktidar yorgun, iktidar çaresiz. Sorunlara çözüm olması gerekirken sorunların kaynağı haline gelmiş. Bu tablo karşısında Türkiye'de acilen bir değişimin yaşanması gerekiyor. Bu değişim ne yönde olacak? Elbette ki milli görüş yönünde olacak. Yeniden refah yönünde olacak. Başka çaresi yok" diye konuştu.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamara: HATAY,