Fatih Erbakan Samsun'da Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Erbakan, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Verilen desteğin son derece önemli olduğunu dile getiren Erbakan, "Bu nedenle sizlere özel olarak teşekküre geldik. Vezirköprü Belediye Başkanlığını çok az farkla kazanamasak dahi burada aldığımız yüzde 38 oy, Türkiye genelinde bizi yüzde 7'ye taşıdı. Bu da Yeniden Refah Partisinin bir dahaki seçime iddialı şekilde girmesine vesile oldu. Belediye başkanlığını belki alamadık ama çok önemli bir başarı elde ettik." dedi.

Daha sonra Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ı ziyaret eden Erbakan, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, Topal'a gayretli ve özverili çalışmaları sonucu tekrar belediye başkanı seçilmesi dolayısıyla teşekkür ederek, "İkinci olarak başta ilçe başkanımız olmak üzere il başkanımız ve teşkilatlarımıza, üçüncü olarak da bizlere tekrar milli görüşün sancağını dikmeyi nasip ettiren değerli vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum. Milli görüş, ahlaklı belediyecilik anlayışıyla sizlere yapacağı hizmetlerle Allah'ın izniyle farkımızı göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Belediyenin ardından esnafı ziyaret eden Erbakan, vatandaşlarla sohbet etti.

Erbakan, Tekkeköy ilçesinde de partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti, ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbakan'a ziyaretlerinde Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile partililer eşlik etti.