Fatih Erbakan "PKK'nın önde gelen isimleri 7'li masa için Düsseldorf'ta seçim kampanyası yapıyor" Fatih Erbakan Niğde Dernekler federasyonu üyeleriyle bir araya geldi Esenler'de Niğde Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

Fatih Erbakan" Pkk'nın önde gelen isimleri 7'li masa için Düsseldorf'ta seçim kampanyası yapıyor"

Fatih Erbakan Niğde Dernekler federasyonu üyeleriyle bir araya geldi

İSTANBUL - Esenler'de Niğde Dernekler Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan " Pkk'nın kurucuları ve en önde gelen isimleri 7'li masa için Düsseldorf'ta seçim kampanyası yapıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Esenler'de Niğde Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Programda Cumhur İttifakı yanında neden yer aldığını dile getiren Fatih Erbakan Millet İttifakı'nın başörtü konusunda eleştirdi.

Fatih Erbakan "Yedili masanın temsilcileri tarafından milletin değerleriyle, tarihiyle ve inancıyla bağdaşmayan söylemler tavırlar hedefler ortaya konuluyor. En son mecliste bir olay yaşandı. Başörtüsüne anayasal güvence getirmek üzere iktidar bir adım attı. 7'li masanın meclisteki temsilcileri HDP, İyi Parti ve CHP biz bu değişikliği kabul etmeyiz dediler. Bu değişikliğin laikliğe aykırı bir değişiklik olduğunu söylediler. Bu tavrı ortaya koyan bir yapının iktidar olmasına müsaade edebilmemiz mümkün değildi. Çünkü bu tavır 28 Şubat tavrıdır. Başörtüsüne güvence özgürlük laikliğe aykırıdır demek doğrudan doğruya 28 Şubat zihniyeti demektir" dedi.

Millet ittifakına terör örgütlerinin destek verdiğini savunan Erbakan, "Biz inançlı insanların Anadolu insanının inanç özgürlüğü alanında elde ettiği kazanımların kaybedilmesine müsaade edemezdik. Bu sebeple 7'li masanın karşısında Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Yine 7'li masanın karşısında yer almamız gerektiğini gösteren diğer husus Fetullah Gülen örgütünün Avrupa ve Amerika'ya firar eden önde gelen yöneticileri sabah akşam 7'li masaya destek isteyen videolar yayınlıyorlar. Pkk'nın kurucuları ve en önde gelen isimleri 7'li masa için Düsseldorf'ta seçim kampanyası yapıyor. İki hafta önce Cemil Bayık alman basınında çok geniş yer buldu. Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya destek istiyor" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Erbakan konuşmalarına şöyle devam etti: "The Ekonomist Dergisi'nin bu ayki kapağında Erdoğan'ın bitmesi, Türkiye'nin yeniden demokrasiyle buluşması lazım yazıyor. Dış güçler, Fetullah Gülen örgütü, PKK ve LGBT lobileri bu ittifakı destekliyor. Ülke olarak, millet olarak, yeniden refah partisi olarak bu ittifakın karşısında yer almamız lazım"