Fatih Erbakan: 'Paylaşımda Adalet Yok'

ISPARTA'DAN SONRA BURDUR'A GELDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ikinci olağan genel kurul toplantısı için Isparta'nın ardından Burdur'a geldi. Erbakan burada yaptığı konuşmada, "Dünyanın başka hiçbir yerinde 4 tane partisi haksız yere kapatıldığı halde 5'incisini kurup yoluna devam eden bir siyasetçi bulmanız mümkün değil. Rahmetli Erbakan Hocamız 4 partisi haksız yere kapatıldığı ve dördüncüsü kapatıldığında 75 yaşında olmasına rağmen beşincisini kurdu ve yoluna kaldığı yerden devam etti. 'Bu hak dava uğrunda 4 değil 14 partimizi de kapatsanız. 15'incisini kurar yola devam ederiz' dedi" diye konuştu.

"Yıllar sonra ülkenin başına bela olan FETÖ'nün iç yüzünün ne mana ifade ettiğini 40 sene öncesinden bizlere bildiren Erbakan hocamızdı" diyen Fatih Erbakan, "'Bunların okullarına dershanelerine çocuklarınızı gönderirseniz yarın bir gün dış güçlere asker olur bunlar' dedi. 'Siyonizme asker olur bunlar' dedi ve dedikleri 30 sene, 40 sene sonra birer birer gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

'PAYLAŞIMDA ADALET YOK'

20 milyon insanın sosyal yardım aldığını aktaran Erbakan, şöyle konuştu:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın rakamlarına göre 4 milyon 262 bin hane sosyal yardımla ayakta kalmaya çalışıyor, dört kişiden biri sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Neden böyle, milletimiz tembel olduğu için mi? Cenabıallah bize yeteri kadar nimet vermediği için mi, kaynak olmadığı için mi? Hayır neden böyle, paylaşımda adalet yok. İmkan var, kaynak var ama kaynaklar canavarlara gidiyor. Nedir o canavarlar? Faiz canavarı. İşte bu sene devlet bütçesinden 2 trilyon lira yani 50 milyar dolar faiz ödendi. Bu 2 trilyon lira faizle 10 milyon asgari ücretliye bir sene boyunca ayda 16 bin lira fazladan maaş verilebilir. İşverene hiçbir yük getirmeden devlet bu faize verdiği parayı oradan kurtarsa 10 milyon asgari ücretlinin maaşını 38 bin liraya çıkar. İşte bu para böyle bir para ama faize gidiyor ve millet perişan oluyor. İkinci canavar imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarılması. Geçtiğimiz aylarda Sinop Boyabat'ta bir bakır madeni özelleştirildi. 3,5 milyar liraya meşhur bir imtiyazlı holdinge madeni verdiler. MTA'nın raporuna göre burada 480 milyar liralık bakır cevheri var değerli kardeşlerim. 480 milyar liralık bakır madenini 3,5 milyar liraya özelleştirdiler. Aradaki 477 milyar bu milletin parası bir holdingin kasasına cebine gitmiş oldu. Sadece bu mu hayır köprüler, otoyollar, tüneller, havaalanları her biri maliyetinin dört, beş misline yapılıyor. Aynı köprü, aynı havaalanı, aynı otoyol Çin'de, Kore'de, Japonya'da yapılmış Türkiye'dekinin dörtte biri maliyetine, beşte biri maliyetine. Götürüp bu kaynakları imtiyazlı holdinglere aktarıyorlar. Millete para kalmıyor. Üçüncü canavar kamudaki israf canavarı. Protokol masraflarını, sarayları koruma masraflarını, araç konvoylarını hepsini bir kenara bıraktım 2023 yılında kamunun helikopter ve özel uçak kiralarına verdiği para 5,6 milyar lira. 5,6 milyar liraya müdürler, bakanlar ve bakan yardımcıları helikopter ve uçak kiralamışlar ve bunlarla uçmuşlar. İşte size israfın boyutu."

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Yılmaz Korkmaz yeniden başkan seçildi.

