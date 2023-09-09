Fatih Erbakan: Orta Vadeli Program Ekonomik Sıkıntıları Gidermeye Yetmiyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Orta Vadeli Program'la ilgili değerlendirmede bulunarak, "Dostun en iyisi acı söyleyendir' sözünden hareketle en son açıklanan orta vadeli ekonomik programla ilgili Yeniden Refah Partisi olarak bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Orta Vadeli Program, üzülerek ifade ediyorum ki, maddi sıkıntıların ortadan kaldırılmasına, ekonominin düzeltilmesine, enflasyonun ortadan kaldırılmasına, milletin yükünün hafifletilmesine, dar gelirlinin alım gücünün, refah seviyesinin artırılmasına vesile olabilecek bir program gibi gözükmüyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Erzurum teşkilatının 3'üncü olağan genel kurulunu katıldı. İbrahim Erkal Kültür Merkezi'ndeki kongrede konuşan Erbakan, parti olarak ilk girdikleri 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 3'e yakın oy alarak bileklerinin hakkıyla 5 milletvekili çıkardıklarını söyledi. 21 sene aradan sonra milli görüşü yeniden Meclise taşıdıklarını ifade eden Erbakan, "Tıpkı 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2024 seçimlerine de Yeniden Refah Partisi olarak damgamızı vuracağız ve aziz milletimizi özlemiş olduğu o efsane milli görüş belediyecilik anlayışına yeniden kavuşturacağız" diye konuştu.

'VERİLEN SÖZLER TUTULMALIDIR'

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi olarak ülke, millet, devlet ve yeni neslin geleceği için Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdiklerini, herhangi bir pazarlık yapmadan bu adımı attıklarını hatırlatan Erbakan, şunları söyledi:

"Milletimiz yaşadığı bütün ekonomik sıkıntılara rağmen enflasyona rağmen geçim derdine rağmen devletinin, ülkesinin, vatanının geleceğini düşündü ve seçimlerde üzerine düşeni yaptı. Cumhur İttifakına destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesine vesile oldu. Fakat bunun arkasından görev bizlerde düşüyor. Başta, hükümete iktidara düşüyor. Bütün sıkıntılarına rağmen dişini sıkarak ta olsa ülkesinin, milletinin, geleceği, bekası için tavır alan bu aziz milletimize verilen sözlerin tutulma vaktidir. Bu aziz milletimizin maddi manevi sıkıntılarından kurtarılması için gerekenlerin yapılması vaktidir. Geçim derdinin ortadan kaldırılması enflasyonun, ortadan kaldırılması alım gücünün, refah seviyesinin artırılması, iş imkanları ve istihdamın oluşturulması. Bu adımların acilen atılmasını 85 milyon milletimiz iktidardan ve hükümetten elbette ki beklemektedir."

OVP ELEŞTRİSİ

Konuşmasında geçen günlerde açıklanan Orta Vadeli Programla ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan, "Dostun en iyisi acı söyleyendir' sözünden hareketle en son açıklanan orta vadeli ekonomik programla ilgili Yeniden Refah Partisi olarak bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Orta Vadeli Program, üzülerek ifade ediyorum ki, maddi sıkıntıların ortadan kaldırılmasına, ekonominin düzeltilmesine, enflasyonun ortadan kaldırılmasına, milletin yükünün hafifletilmesine, dar gelirlinin alım gücünün, refah seviyesinin artırılmasına vesile olabilecek bir program gibi gözükmüyor. 2022 yılında 143 milyar lira olan bütçe açığının 2023 yılı sonu itibariyle 1 trilyon 633 milyar liraya çıkacağı bu programda öngörüldü. 2024 yılında bütçe açığı 2 trilyon 652 milyar lira olacak deniyor. Denk bütçe yapılmadan borçlanmaya devam ederek, borç faizi ödemekten kurtulamayacağımızı yıllardan beri ifade ediyorum. Orta vadeli program denk bütçe hedefinden çok ama çok uzakta olduğumuzu gösteriyor. Denk bütçenin mutlaka gerçekleştirilmesi, bu açıklardan kurtulmak hayati önem taşımaktadır. Faiz ödemeleri, 2022 yılında 325 milyar lira faz ödemesi, 2023 yılında 663 milyar lira faiz ödemesi. Hani faizden kurtulacaktık. Yüzde 104 artıyor faiz ödemeleri. 2024'te 1 trilyon 277 milyar liraya çıkıyor devletin ödeyeceği faiz miktarı. Bu orta vadeli programa göre önümüzdeki 3 senede devlet 5 trilyon 431 milyar lira borç faizi ödeyecek. Devlet varlıkları satılmaya devam ediyor. 2023 yılında 12 milyar liralık özelleştirme 2024 yılında yüzde 100 artıyor 25 milyar lira oluyor. 2025 yılında 30 milyar, 2026 yılında 35 milyar liralık özelleştirme. Devletin, milletin, kamuya ait olan malların satılması demektir. Borç faizine bunların aktarılması demektir. Orta vadeli program vergi yükünün arttığını gösteriyor. Vergiler astronomik bir şekilde artamaya devam ediyor. 2022 de 2.4 trilyon lira yıllık vergi toplanırken 2026'da 11,5 trilyon lira vergi toplayacağım diyor. Yani 4 senede toplayacağı vergi miktarı 5 misli artıyor" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Adnan Bozan, Erbakan'a anne ve babasıyla birlikte çizilen bir tablosu, partililer de üzerinde ismi bulunan Erzurumspor forması hediye etti. Erbakan, partisinde bugüne kadar görev alan yöneticilere de teşekkür plaketi verdi.