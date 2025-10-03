Fatih Erbakan, Nevşehir'de Kongre ve Gazze Planını Eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Nevşehir il kongresine katıldı.

Erbakan, Atatürk Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin il kongresine katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, kendilerine Milli Görüş davasını öğreten merhum Necmettin Erbakan ve onun ahirete intikal etmiş dava arkadaşlarını rahmetle andı.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze için açıkladığı "ateşkes planı"nı eleştiren Erbakan, planın İsrail'in Gazze'deki işgalini güçlendirmeye yönelik olduğunu ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Müslüman ülkelerin bir araya gelerek, sahip oldukları kaynakları Siyonizme karşı bir yaptırım gücü olarak kullanması gerektiğini dile getiren Erbakan, "Sözde barış planı Filistin davasına, Kudüs davasına, Gazze davasına bir ihanet anlamı taşımaktadır. Gazze'ye en büyük darbeyi indirmeyi hedefleyen bir tuzaktır adeta. ABD'de bir araya gelen Trump ve Netanyahu'nun açıkladıkları Filistin halkının iradesini yansıtmayan tek taraflı sözde barış planı tek kelimeyle Gazze'nin bitiş fermanıdır." diye konuştu.

Erbakan, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımayan, Netenyahu'yu bir savaş suçlusu olarak yargılamayan, İsrail'i işgal ettiği topraklardan çıkarmayan, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımayan, Gazze'deki yıkımın tazminatlarını ödemeyi kabul etmeyen bir planın barış planı olamayacağını kaydetti.