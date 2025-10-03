Haberler

Fatih Erbakan, Nevşehir'de Kongre ve Gazze Planını Eleştirdi

Fatih Erbakan, Nevşehir'de Kongre ve Gazze Planını Eleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Nevşehir il kongresinde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planını eleştirerek, planın İsrail’in Gazze’deki işgalini güçlendireceğini vurguladı. Erbakan, Müslüman ülkelerin işbirliği ile Siyonizme karşı hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Nevşehir il kongresine katıldı.

Erbakan, Atatürk Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin il kongresine katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, kendilerine Milli Görüş davasını öğreten merhum Necmettin Erbakan ve onun ahirete intikal etmiş dava arkadaşlarını rahmetle andı.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze için açıkladığı "ateşkes planı"nı eleştiren Erbakan, planın İsrail'in Gazze'deki işgalini güçlendirmeye yönelik olduğunu ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Müslüman ülkelerin bir araya gelerek, sahip oldukları kaynakları Siyonizme karşı bir yaptırım gücü olarak kullanması gerektiğini dile getiren Erbakan, "Sözde barış planı Filistin davasına, Kudüs davasına, Gazze davasına bir ihanet anlamı taşımaktadır. Gazze'ye en büyük darbeyi indirmeyi hedefleyen bir tuzaktır adeta. ABD'de bir araya gelen Trump ve Netanyahu'nun açıkladıkları Filistin halkının iradesini yansıtmayan tek taraflı sözde barış planı tek kelimeyle Gazze'nin bitiş fermanıdır." diye konuştu.

Erbakan, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımayan, Netenyahu'yu bir savaş suçlusu olarak yargılamayan, İsrail'i işgal ettiği topraklardan çıkarmayan, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımayan, Gazze'deki yıkımın tazminatlarını ödemeyi kabul etmeyen bir planın barış planı olamayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Politika
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı

On binlercesi mahalleyi sardı! Bunu görüp dışarı çıkmak cesaret ister
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.