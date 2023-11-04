Fatih Erbakan: Muhalefetin bazı çok önemli isimlerinde vicdan ve akıl tutulması görüyoruz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti lideri Akşener'in 'Netanyahu terörüyle Hamas terörü aynı şeydir' sözlerine ilişkin, "Ümmetin onurunu kurtarmaya çalışan Mücahitler Ordusu Hamas'la, bebek, kadın, yaşlı, engelli demeden kilise cami hastanede bomba yağdıran 'onların hayvanlarını bile öldürün, çocuklarını, bebeklerini bile öldürün' inancıyla hareket eden katil Siyonist rejimi bir tutmak nasıl bir vicdanın eseridir? Nasıl bir akıldır, mantıktır? Bir akıl ve vicdan tutulmasıdır. Muhalefetin bazı çok önemli isimlerinde bile bu vicdan ve akıl tutulmasını maalesef görüyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, parti merkezinde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak ekim ayı içerisinde 23 binin üzerinde üye kaydını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Sonunda 300 bin üye seviyesini aştık. Bugün itibariyle 305 binin üzerinde bir üye sayısına ulaştık. Tabii ki şimdi hedefimiz artık Allah'ın izniyle 500 bin üyedir. ve burada şunu da ifade etmek gerekiyor. Son iki aydaki performansımız son derece önemli. Son iki ayda yani Eylül ve Ekim aylarında 45 bin yeni üye kaydıyla 300 binin üzerine üye sayısımızı çıkarttık. Bu da şu demektir. İki ay içerisinde Yeniden Refah Partimiz yüzde 20 büyümüş. Yani 260 binden 305 bine kadar Yeniden Refah Partimizi sadece iki ay içerisinde çıkarttık. İnşallah şimdi bu tempoyla hatta daha da hızlanarak bu çalışmamızı devam ettireceğiz. ve inşallah seçimlere kadar Allah'ın izniyle 400 bin üye hedefine ulaşacağız. İnşallah mart ayındaki yerel seçimlerde önce yerel yönetimlerde, Yeniden Refah iktidarını sağlayacağız. Arkasından da 2028'de merkezi yönetimde milli görüş iktidarını Yeniden Refah iktidarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'SİYONİZM BELASINI 40-50 SENE ÖNCE MİLLETİMİZE VE İSLAM ALEMİNE ANLATTIK'

Fatih Erbakan, Siyonist İsrail rejimini bir kez daha lanetlediklerini söyleyerek, "Ve Cenab-ı Allah bir an evvel hem Gazze'deki hem de bütün dünyadaki ezilen zulme uğrayan kardeşlerimizin kurtuluşunu inşallah nasip eylesin duasını yapıyoruz. Tabii Gazze'deki olaylar bizlere geçtiğimiz pazar günü 97'nci doğum yıl dönümünü idrak ettiğimiz Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hocamızı bir kez daha hatırlattı. Sadece bizlere değil bütün kamuoyuna ve milletimize de hatırlattı. Çünkü Erbakan Hoca ferasetiyle, şuuruyla Siyonizm belasını daha kimselerin belki de adını bile duymadığı dönemde 40-50 sene öncesinden milletimize ve İslam alemine anlattık. 'Siyonizmi tanımadan yapacağımız çalışmayı doğru, etkili bir şekilde yapamayız. Mutlaka Siyonizm mikrobunu tanımamız lazım. Hedeflerini bilmemiz lazım. Amentüsünü bilmemiz lazım. Organizasyon yapısını bilmemiz lazım. Önce hastalığı tedavi için teşhis lazım. O teşhisin yapılabilmesi için de hastalığa sebep olan mikrobu çok iyi lazım' diye yıllarca ifade etti. Bununla ilgili olarak ne diyordu Erbakan hocamız. 'Avrupa Birliği diye bir şey yoktur, Siyonizm vardır' diyordu. O zaman bazıları Erbakan Hocamızı yadırgadılar. Hatta güldüler. Bu nasıl bir laf diye. Ama işte bugün Gazze olayları karşısında Avrupa Birliği'nin takındığı tutum bunu açık bir şekilde ortaya koydu. Allah gani gani rahmet etsin Erbakan hocamız 'domuzdan post Amerikan yönetiminden dost olmaz' diyordu. İşte bugün bu açıklamalarıyla bunu bir kez daha gösterdi. Bu vahşete de destek olan bir zihniyetin Türkiye'ye, İslam alemine, dünyaya bir faydası olması mümkün mü? İnsanlığın yüz karası bu katliam karşısında şu an kuruluşlar İslam İş birliği Teşkilatı da dahil olmak üzere maalesef hiçbir işe yaramadı. Aynen Erbakan Hoca'mızın dediği gibi Amerika'nın ve İsrail'in yörüngesinden çıkamayan bütün bu kuruluşlar yerine mutlaka yeni siyasi ve askeri oluşumların Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulması lazım. Bu katillerin, bu vahşi insanların karşısında İslam alemini ve ezilen insanları korumak için bizim kendi gücümüzü mutlaka oluşturmamız lazım. İslam birliğini acilen tesis etmemiz lazım" dedi.

'TÜRKİYE'NİN AYNI DURUMA DÜŞMEMESİ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Gayretle çalışmadığımız, yeniden büyük Türkiye'yi kuramadığımız, İslam Birliğini kuramadığımız, İslam Barış Gücü'nü, İslam Birleşmiş Milletlerini oluşturamadığımız için buradaki katliamlara ancak lanet okuduk, ancak dua edebildik, ancak seyredebildik. Soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimizden bazıları birkaç gün evvel medyaya yansıyan açıklamalarını gördünüz. 'Teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel, kaliteli, pamuklu kumaştan kefenler göndermişsiniz' diyerek İslam dünyasının acziyetini bu Filistinli kardeşlerimiz yüzümüze vurdu. Oraya bu çalışmaları yapmadığımız, gerekli güce ulaşmadığımız, üzerimize yapmadığımız için göndere göndere ancak kefen gönderebildik. Ne kadar acı bir durum. Tüm İslam alemi için ne kadar acı bir tablo. Allah bizi affetsin. Gazze'deki kanı durdurmak Gazze gibi başka felaketlere, katliamlara sebep olmamak için Allah vermesin yarın bir gün İran ve Türkiye'nin aynı duruma düşmemesi için bundan sonra gece gündüz koşmamız ve çalışmamız gerek. Teknolojik anlamda, ekonomik anlamda güçlü Türkiye'yi inşa etmemiz gerekiyor. Allah vermesin aynı vahşetin yarın bir gün Türkiye'ye, İran'a gelmemesi için mutlaka D-60'a giden yolun taşlarını hızlı bir şekilde döşememiz lazım. 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelmesi lazım. Yeniden Refah Partisi olarak 7 ekimden bu yana bu Siyonist rejimin katliamlarına karşı bütün Müslüman ülkelerin yöneticilerine çağrıda bulunuyoruz. Türkiye olarak yapılabileceklerini de söylüyoruz. İslam aleminin yapması gereken, atması gereken adımları da söylüyoruz. Bir somut adım atıp, caydırıcı bir yaptırım uygulayın, bir tedbir ortaya koyun. Sadece konuşmakla, kınamakla bir şey olmaz diyoruz. Maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı ve zulüm bütün dehşetiyle devam ediyor."

'SİZ KİM BİLİR NELER YAPARDINIZ'

Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in Grup Toplantısı'nda, 'Netanyahu, bir savaş suçlusudur, bebek katilidir. Sivilleri, çocukları öldüren Netanyahu terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir' sözlerine ilişkin, şunları söyledi:

"Türkiye'de bazı kimseler katil Siyonist rejimle Hamas'ı bir tutma eğilimi içerisine de girdiler. Üzülerek bunları da takip ettik. Sizler de biliyorsunuz. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bile 'hava saldırılarını durduk yere çıkmadığının bilincinde olmamız lazım, yıllardan beri çok boğucu bir işgal altındalar, bu saldırılar bunun için oluyor' diye bir gerekçe ortaya koyarken o dahi Hamas'ı hedef almazken bir takım Siyonizm karşısında Yahudi gruplar bile bugün Hamas'ı amaçlı haklı görüp desteklerken Türkiye'deki bazı akıllılar da çıkmışlar, Hamas'la bebek katili İsrail'i bir tutmaya kalkıyordu. Bunu sizler de gördünüz. Ümmetin onurunu kurtarmaya çalışan Mücahitler Ordusu Hamas'la, bebek, kadın, yaşlı, engelli demeden kilise cami hastanede bomba yağdıran 'onların hayvanlarını bile öldürün, çocuklarını, bebeklerini bile öldürün' inancıyla hareket eden katil Siyonist rejimi bir tutmak nasıl bir vicdanın eseridir? Nasıl bir akıldır, mantıktır? Bir akıl ve vicdan tutulmasıdır. Muhalefetin bazı çok önemli isimlerinde bile bu vicdan ve akıl tutulmasını maalesef görüyoruz. ve bu noktada kendilerine bir tavsiyede bulunuyoruz. İğneyi kendinize çuvalınıza başkasına batırın. 75 senedir buradaki Filistin halkına yapılan zulmün 10'da 1'ini size yapsalardı siz kim bilir neler yapardınız? Orada binlerce kilometre uzakta konforlu odalarınızda, mekanlarınızdan ahkam kesmek kolay. Bu düşüncedeki insanlara da bir kez daha buradan sesleniyoruz ve aklınızı başınıza toplayın diyoruz."

Fatih Erbakan, konuşmalarının ardından partiye katılan isimlerin rozetlerini takdim etti.