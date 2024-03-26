Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan: MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'ün böyle bir karar alma yetkisi yok

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hakkında disiplin soruşturması başlatılan partisinin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'e ilişkin, "Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine için çalışmalarını devam ettiriyor. Ankara'nın Sincan ilçesine gelen Erbakan Osmanlı Pazar alanını ziyaret etti. Erbakan'a partisinin ABB adayı Suat Kılıç da eşlik etti.

"Kendisinin böyle bir karar alma yetkisi yok"

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum için destek verilmesi gerektiğini söyleyen ve bu nedenle hakkında disiplin soruşturması başlatılan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz için şunları kaydetti:

"Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok. Onun bu açıklamalarından sonra genel merkezimiz gerekli açıklamaları yaptı. Bizim İstanbul'da adayımız Mehmet Altınöz'dür ve kesinlikle çekilme gibi bir durum söz konusu değil."

"Seçim gelmeden bir hafta öncesinde 500 bini aştık

Partisinin kitlesini arttırmayı amaçladıklarını belirten Erbakan, "Seçmenlere ulaşmak, oy oranımızı arttırmak ve üye sayımızı arttırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Milletimizin de bu noktada çok büyük bir teveccühü olduğunu meydanlarda görüyoruz. Hem anketlerde hem de üye sayımızda görüyoruz. Seçim gününe kadar 500 bin hedefine ulaşma hedefini ortaya koymuştuk ama daha seçim gelmeden bir hafta öncesinde 500 bini aştık. Bu hızla gidersek inşallah bir milyona da birkaç ay içerisinde ulaşacağız" diye konuştu.

"2028'de Milli Görüş'ün iktidar olması lazım"

Partisinin hedeflerini de açıklayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, ardından 2028 seçimlerinde de Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşımak ki ekonomik krizden, adaletsizlikten, geçim derdinden bunalan insanlarımızı kurtaralım. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Yemen'de, Filistin'de sıkıntı yaşayan, zulme uğrayan, kurtaralım. Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi hayata geçirelim ve tabii ki adil bir dünyayı kurabilelim. Bunların olabilmesi için 2028'de Milli Görüş'ün iktidar olması lazım."

"Siyonist rejim ile ticaret yapmamız akıl alacak durum değil"

Türk şirketlerinin İsrail'e yaptığı ihracata ve ticari ilişkilere değinin Erbakan, "Bütün dünyada adaleti tesis etmiş 6 asırlık ecdadın torunları olarak bizim bugün katil siyonist rejime bu ürünleri göndermemiz, ticaret yapmamız, gerçekten de akıl alacak bir durum değil. Bu yanlıştan, bu ayıptan, bu felaketten acilen dönülmesi, bu ticaretin ve ihracatın bir an önce durdurulması gerekir. Bu olmazsa buradaki mazlumların ahırından ve bu işin vebalinden dünyada da ahirette de yetki sahibi olanlar kurtulamazlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Erbakan Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram Ünlü kimdir? İYİ Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan adayı Bayram Ünlü kimdir? Fatih Polat kimdir? İYİ Parti Kilis Polateli Belediye Başkan adayı Fatih Polat kimdir? Ramazan Korkmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı Ramazan Korkmaz kimdir? Celal Yılmaz kimdir? İYİ Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan adayı Celal Yılmaz kimdir? Erhan Şahin kimdir? İYİ Parti Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan adayı Erhan Şahin kimdir? Emrullah Çiçek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Emrullah Çiçek kimdir? Hayati Beyazit kimdir? İYİ Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan adayı Hayati Beyazit kimdir? Işık Şimşek kimdir? İYİ Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan adayı Işık Şimşek kimdir? Şuayip Ata kimdir? İYİ Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan adayı Şuayip Ata kimdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Ümit Çalık kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ümit Çalık kimdir? Ahmet Etem Oruç kimdir? İYİ Parti KIrklareli Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Ahmet Etem Oruç kimdir? İrfan Gökler kimdir? İYİ Parti KIrklareli Babaeski Belediye Başkan adayı İrfan Gökler kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 26 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title