Fatih Erbakan: Milli Görüş yeniden mecliste olmalıdır

Bahçelievler Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde Tokatlılarla buluşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Fatih Erbakan, "Milli Görüş, önce millet diyen, alın terinin, emeğin karşılığını veren ve bunun değerini, kıymetini bilen bir görüştür. Milli Görüş kadroları, milletvekilleri, belediye başkanları, milli görüşçüler, makam ve rakam için çalışmazlar, ihale ve koltuk için çalışmazlar, Allah rızası için ve millet için çalışır" dedi

Tokatlılarla buluşan Fatih Erbakan, "İstanbul'da 2. Bölge milletvekili adayı olarak seçimlere katılıyorum. ve tabii ki 87 seçim bölgesinde, Türkiye genelinde bütün seçim bölgelerinde de Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarımızla amblemimizle seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı'nın çatısı altında giriyoruz. Bunun gerekçelerini defaatle ifade ettim. Karşı bloktaki yapılanmanın durumu, söylemleri partilerinin seçim bildirgelerine yazdıkları ifadeler, hedefler bizim bu 7'li masanın karşısında durmamız gerektiğini ortaya koydu. ve o sebeple de seçimler öncesinde stratejik bir karar alarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararımızı aldık" açıklamasını yaptı.

"21 YIL SONRA YENİDEN MECLİSTE OLMALIYIZ"

"7'Lİ MASAYA ENGEL OLMAMIZ GEREKİYOR"

Fatih Erbakan son olarak şunları söyledi: "Borçlanarak devletin kamunun mallarını satıp yok ederek değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi için mecliste mücadele edecek ve bu milletin, ülkenin hayrına olan bu projelerin, kaynakların hayata geçirilmesine inşallah vesile olacağız. 7'li masaya engel olmamız ve bu sebeple de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermemiz ancak milletvekili seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi de meclise taşımamız gerekiyor."