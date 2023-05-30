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Fatih Erbakan milletvekili kaydını yaptırdı

Fatih Erbakan milletvekili kaydını yaptırdı

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Fatih Erbakan milletvekili kaydını yaptırdı. Milletvekili kayıtları Şeref Holünde devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Fatih Erbakan milletvekili kaydını yaptırdı.

Milletvekili kayıtları Şeref Holünde devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan kaydını yaptırdı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'de, Türk siyasetinde yeni bir dönem başlayacağını belirterek, "Milli görüş tarih boyunca milletimizin derdine derman olmuş maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmuş bir siyasi görüştür. Yeniden bu yeni dönemde Meclis'te yer alması milletimizin ülkemizin faydasına olacaktır. Hayırlara vesile olmak maksadıyla mecliste çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah Cenabı Allah hayırlı eylesin. Yeniden büyük Türkiye yolunda, yeni bir dünya yolunda, ülkemizin, milletimizin selameti için katkı yapmayı Cenabı Allah bizlere ve bütün Yeniden Refah Partili milletvekili arkadaşlarımıza nasip eylesin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Refah Partisi Fatih Erbakan Milletvekili İstanbul Politika Haberler

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