Fatih Erbakan MHP Tepkilerini Değerlendirdi

Fatih Erbakan, MHP'nin Abdullah Öcalan ile görüşme tepkilerini anlamakta zorlandıklarını belirtti ve Devlet Bahçeli'nin görüşmeyi gerçekleştirmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı ve oy oranı ile MHP'den daha önde olduklarını ifade etti.

'TEPKİLERİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ'

Fatih Erbakan, Abdullah Öcalan'la yapılması tartışılan görüşmeyi Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirmesi yönündeki önerisinin ardından MHP'den gelen tepkilere yönelik soru üzerine, "MHP kanadından gelen tepkileri anlamakta zorlanıyoruz. Bir defa, eğer İmralı'ya gidip görüşme yapmak bu kadar kötü bir şey ise neden Sayın Bahçeli sürekli 'İmralı'ya gidilsin, görüş alınsın, görüşme yapılsın' diyor aylardır. Kötü bir şey değilse, İmralı ile görüşmek gerekliyse, makul ise uygun bir durumsa, öyleyse bu tepkileri neden veriyorsunuz? Bizim söylediğimiz gayet nezaket çerçevesinde Sayın Bahçeli'nin gidip bu görüşmeyi yapmasına yönelikti. Bununla ilgili ifadeleri ortaya koymak isterim. 'Küçük parti' diyorlar ama hem üye sayısı bakımından daha ileride hem de son yerel seçimde MHP'den daha fazla oy aldık. 'Küçük partiler' diyorlar ama biz Yeniden Refah Partisi olarak 652 bin üyeyle MHP'den üye olarak daha ileri seviyedeyiz. 31 Mart seçimlerinde de aldığımız yüzde 7'lik oy oranıyla, MHP'den daha yüksek bir oy aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
