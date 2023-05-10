Fatih Erbakan: Medyada ahlakı bozan yayınların ıslah edilmesi gerekiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultangazi Sinoplular Derneği'ni ve Tüm Canbeyler Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Medyada ahlakı bozan yayınların ıslah edilmesi gerektiğini söyleyen Erbakan, gençler üzerinde çok etkili olan medyanın tarihimize, değerlerimize ve kültürümüze uygun bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sultangazi Sinoplular Derneği'ni ve Tüm Canbeyler Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Medyada ahlakı bozan yayınların ıslah edilmesi gerektiğini söyleyen, Erbakan, "Her bölümde adamın yeni bir çocuğu, yeni bir eşi çıkıyor. Şimdi ahlakı ifsat etmek için sadece müstehcenlik, açık saçıklık olmasına gerek yok. Bu senaryo da gençleri ifsat ediyor. Böyle bir yaşantıyı normalleştiriyor, doğallaştırıyor ve tepkisizleştiriyor. 12, 13, 15 yaşındaki çocuğun zihnine bunu işliyor. Bunun ıslah edilmesi lazım. Çünkü medya gençler üzerinde çok etkili. Tarihimize, değerlerimize ve kültürümüze uygun bir medyanın inşa edilmesi lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan önce Sultangazi Sinoplular Derneği'ni daha sonra ise Tüm Canbeyler Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan burada yaptığı konuşmasında, "Bu yaptığımız çalışmaların Milli Görüş'ün, Yeniden Refah Partimizin zaferlerine vesile olmasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da 14 Mayıs'ta yeniden seçilmesine vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuzdan bugüne 4,5 sene geçmesine rağmen aslında 54 senelik geçmişi olan bir parti olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu da merhum Erbakan hocamızın 1969'da Milli Görüş Hareketi'ni başlatmasına dayanıyor. Bu 54 senede Milli Görüş, önce millet anlayışıyla, milletin derdiyle dertlenen bir anlayışla Erbakan Hoca'mızın öncülüğünde, ne zaman iş başına geldiyse hem merkezi hükümette, hem yerel yönetimlerde en hayırlı hizmetleri yapmış ve milletimizin derdine derman olmuştur. Ne zaman Milli Görüş iş başında olduysa, bolluk ve bereket dönemi yaşanmıştır. Milletimizin yüzü gülmüştür. Bu gerçeklerden hareketle diyoruz ki; Milletimiz İnşallah 14 Mayısta, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, milletvekilliği seçiminde de Milli Görüş anlayışını, Milli Görüş ruhunu meclise yeniden taşımak için milletvekilliği seçimlerinde oylarını Yeniden Refah Partimize verecek. Bunun için gayret ediyoruz" diye konuştu.

"YENİDEN REFAH PARTİMİZ, MİLLİ GÖRÜŞ RUHUNU TEMSİL EDİYOR"

Erbakan, "Neden milli görüşün mecliste olması bu kadar önemli? Bir defa merhum Erbakan Hoca'mızın geçmişte yıllar boyu bu millet için yapmış olduğu hizmetler ortada. İşte 54'üncü hükümet, dünyada başka hiçbir hükümet bu kadar kısa sürede dar gelirlinin refah seviyesini, alım gücünü bu kadar yüksek oranda arttırmamış. 54'üncü hükümet döneminde işçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320'ye varan oranda maaş zamları yapıldı. 100 lira alan Bağ-Kur emeklisi, bir sonraki ay gitti maaşının 420 lira olduğunu gördü. Halen Türkiye'nin dört bir yanında o dönem özlemle anılıyor. Erbakan hocamıza Milli Görüş'e dua ediliyor. Yeniden Refah Partimiz, Milli Görüş ruhunu temsil ediyor. İşte bu sebeple Yeniden Refah Partimizin mecliste olması demek, bu 50 senelik Milli Görüş ruhunun meclise taşınması demek. Erbakan hocamızın o efsane hizmetleri yaptığında ki taşıdığı ruhla, aynı ruhu taşıyoruz. Aynı dava uğrunda çalışıyoruz. Aynı istikamette yürüyoruz. Aynı hedefler için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BU İKTİDAR YIKILSIN DA NE OLURSA OLSUN DİYE MUHALEFET YAPIYOR"

"MEDYA GENÇLER ÜZERİNDE ÇOK ETKİLİ"