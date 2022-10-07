Fatih Erbakan: 'Masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün milyonlarca vatandaşımız şunu görüyor ki masa başındakiler ile kasa başındakilerin birbirinden farkı yok. Masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Nevşehir İl Başkanlığının 2. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere Nevşehir'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partililere seslendi.

"Masa altından birbirini tekmelemeye devam ediyorlar"

Hem iktidara hem de muhalefete seslenen Erbakan yaptığı konuşmasında, "Sadece eleştirmek değil, çözüm önerilerini de ortaya koyuyoruz. Proje kitaplarımız, kaynak kitaplarımız, ilk yüz gün icraatlarımıza ilişkin kitapları, bütün bunları yeter ki bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün diye kamuoyuna, yetkililere ve iktidara sunuyoruz. Bir yandan da aynı şekilde muhalefetteki sıkıntılara dikkat çekiyoruz. Altılı masa denilen, birbirine benzemez altı partinin bir araya gelmesiyle oluşan bu tuhaf yapıdaki sıkıntılara da dikkat çekiyoruz. Onlara da uyarılarımızı yapıyoruz. Maalesef masadaki genel başkanların birinin ifadesiyle 'masa altından bir birini tekmelemeye' devam ediyorlar" dedi.

"6 benzemez 7. kez bir araya geldi"

Erbakan, "Bakın geçtiğimiz Pazar günü bu altı benzemez yedinci kez bir araya geldi. Toplu olarak yedinci toplantı, ayrı ayrı özel görüşmeleri katarsanız 37. kez bir araya gelmişler. Bu 37. toplantının sonunda ortaya ne çıktı. Bol bol resim bol bol edebiyat, bol bol çay kahve. Ortada bir çözüm önerisi var mı? Bir kaynak paketi var mı ' Bir Cumhurbaşkanı adayı var mı' Yok. Yedi buluşmada bir arpa boyu yol alamadılar. Muhalefetteyken anlaşamayıp, masa altından birbirini tekmeleyenler iktidarda anlaşacaklar da, birbirlerine diyet borçlarını ödeyecekler de, Türkiye'yi geçmişten ne farkı olduğunu anlatamadıkları çift başlı parlamenter sisteme geri döndürecekler de, milletin derdine derman olacaklar da, Anadolu da bir laf ölme eşeğim ölme" diye konuştu.

"Okula giden çocuğuna süt alamayan, elektrik faturasını, doğalgaz faturasını ödeyemeyen ailelerin ve bizzat bize gelerek 'Kayseri'nin ortasında çocuğuma 200 gram kuru yemiş alamadan dönüyorum' diyen annelerin, babaların sesini iktidar maalesef kendi içinde hissetmiyor" diyen Erbakan, "Ama aynı sıkıntı altılı masada da var. Kim Cumhurbaşkanı olur, kim başbakan olur, kim Cumhurbaşkanı yardımcısı olur, kim Bakan olur. 6 aydır konuştukları bu. Milletin derdine derman olacak bir tane kitap, bir tane proje ortaya koydukları yok" ifadelerini kullandı.

"İlk icraatları İstanbul Sözleşmesini geri getirmek olacakmış"

Erbakan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Yine İstanbul Sözleşmesinin maddesinden aynen söylüyorum. Sözde namus kavramının kökünün kazınması. Adamlar bu kadar açık yazmışlar. Namus kavramını ortadan kaldırmak ne demek oluyor. Bir de sözde 'namus' demiş. 'Namus kavramı diye bir şey olmaz' diyor. 'Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağım' diyor. İstanbul Sözleşmesi dediğin bu. İktidar olursa ilk işleri bu, İstanbul Sözleşmesini geri getirmek olacak olan altılı masadan bu millete, İslam alemine bir hayır gelir mi? Elbette gelmez. Bu gün milyonlarca vatandaşımız şunu görüyor ki masa başındakiler ile kasa başındakilerin birbirinden farkı yok. Masa da kasa da aynı kapıya çıkıyor." - NEVŞEHİR