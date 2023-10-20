Fatih Erbakan: Kürecik Radar Üssü kapatılmalı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " İsrail'i, İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü" dedi.

Anadolu buluşmaları programı kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il teşkilatında partililerle buluştu. Burada bir konuşma yapan Fatih Erbakan, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara ilişkin, yaşananlarda tarafsız olunmayacağını, herkesin İsrail'in karşısında, Filistin'in yanında yer alması gerektiğini belirtti. Filistin'de yaşanan zulmün durdurulması için İsrail ve ABD'ye yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

"Şimdi ne yapılabilir? Şimdi de yapılabilecekler var. Sadece kınama yayınlıyoruz, sadece ateşkes çağrısı yapıyoruz, sadece lanetliyoruz. 75 seneden beri yaptık ne oldu, bir faydası oldu mu? En azından şu doğal gazı ve petrolü şu zulme destek olan Amerika'ya ve batılı ülkelere satmayı Müslüman ülkeler durdursun. Cenab-ı Allah petrolün 3'te 2'sini, doğal gazın yarısından fazlasını Müslüman ülkelere vermiş. En azından şu petrolün, doğal gazın vanasını kısalım. Bu zulme açıkça destek veren Amerika yönetiminin İncirlik'teki askeri üssünü kapatalım. En azından zulme karşı bir duruş sergilemiş olalım, bir adım atmış olalım. İsrail'i, İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş radar üssü var. Bu katil, siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına, kapatalım şu Kürecik Radar Üssü'nü. Yine İslam ülkelerinde, Katar'da, pek çok Müslüman ülkede Türkiye gibi Amerika'nın askeri üsleri var. Bu askeri üsleri kapatalım. Türkiye öncülüğünde bu İsrail'in, Amerika'nın mallarının boykot edilmesi, Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması için gerekli baskının oluşturulması, Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması ve Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması için gerekli girişimlerin yapılması. İşte Ukrayna'dan dolayı Putin'e uluslararası toplum yaptı. Netanyahu burada apaçık büyük bir suç işliyor, katliam yapıyor. Bu tutuklanmayacak da kim tutuklanacak, bu yargılanmayacak da kim yargılanacak?"