Fatih Erbakan Kurban Bayramı Mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, depremzedelere başsağlığı diledi ve devletin çalışmalarını takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, milletin refaha ulaşması için atılacak adımlara destek vereceklerini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin simgesi mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, yollardaki kardeşlerimizin kazadan beladan uzak olmalarını, sevdikleriyle huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbakan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, afette yakınlarını kaybedenlere sabr-ı cemil diledi.

Devletin depremin yaralarını sarmak ve depremzedeleri en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için canla başla çalıştığını belirten Erbakan, bölgedeki çalışmaları teşkilatları vasıtasıyla yakından takip edip, eksikleri yetkililere ilettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini büyük bir olgunlukla gerçekleştirdiğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'göreve devam' demiş, Yeniden Refah Partisi'ne de Meclis'te temsil imkanını vermiştir. Bundan sonra yapılması gereken, milletimizi refaha ulaştıracak adımların atılması olacaktır. Yeniden Refah Partimiz hazırladığı projelerle Meclis'teki 5 milletvekiliyle milletimizi refaha ulaştırma yolunda atılacak adımların destekçisi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin simgesi mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, yollardaki kardeşlerimizin kazadan beladan uzak olmalarını, sevdikleriyle huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum."