Fatih Erbakan: Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği partiler, bir araya gelmiş olsa bir sinerji doğabilir demiştik. 6'lı masayı yürütmeye çalışıyorlar. Biz kendi çalışmalarımızı, kendimiz sürdürüyoruz. Bu durumda kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendi partimiz olarak çıkartacağız" dedi.

Gaziantep'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, basın mensupları ile kahvaltı programında buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, "6 benzemez, bugüne kadar 36 defa toplanmış. 36 toplantı sonunda ortada cumhurbaşkanı adayı yok. Ortada ekonomik krizin çözümüne yönelik bir proje yok. Bir kaynak paketi yok. Yeniden Refah Partisi olarak ilk iş, milli kaynak paketleri kitabımızı ortaya koyduk; nereden, ne şekilde, devlete gelir temin edeceğiz? Nasıl borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulup, milletin refah seviyesini arttıracağız? Bunu çalıştık. Sürekli 'Güçlendirilmiş parlamenter' diyorlar; bu karın doyurmuyor ki. Toplan, toplan fotoğraf çekil ve dağıl. Anadolu'yu gezdiğimizde, her iki ittifakta da yer almadığımız için milletimiz mutlu. ve ittifak kanatlarında yer almamamızı istiyorlar. Masadaki CHP'nin zihniyeti, zaten malum. Ne kadar makyaj yapsa, kıyafetini değiştirse, genetik özellikleri değişmiyor" dedi.

"Üçüncü ittifak ile ilgili daha önce bir fikir jimnastiği yapmıştık. Demiştik ki; seçmen kitlesi birbirine yakın olan partiler, bir araya gelirse; bir sinerji doğabilir. '6 benzemez' dediğimiz masada birbirine benzemez partiler, daha dün bir tanesi bu masadan dedi ki; HDP'ye bakanlık da verebiliriz. Öbür parti milletvekili çıktı, 'Böyle bir şey asla olamaz. Terör örgütünün gölgesinin dahi düştüğü yerde olmayız' dedi. Dolayısıyla bu benzemezler, bir sinerji oluşturmuyor. Tam tersine, birliktelikten fayda gelmiyor. Halbuki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği partiler, bir araya gelmiş olsa bir sinerji doğabilir demiştik. 6'lı masayı yürütmeye çalışıyorlar. Biz kendi çalışmalarımızı, kendimiz sürdürüyoruz. Bu durumda kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendi partimiz olarak çıkartacağız."