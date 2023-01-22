Fatih Erbakan, 'İsveç hükümetinin yaptığı skandal'

Anadolu programları içinde Kırşehir'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kur'an-ı Kerim'in yakılmak istenmesi girişimine karşı İsveç Hükümeti'ni kınadığını ve tepkiyi Milli Görüş'ün sert şekilde dile getirdiğini söyledi.

STK ve medya buluşması programında konuşan Erbakan, "Siyasetçi denilen bir insan müsveddesi ırkçılık yaparak Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuş. Bizler böyle bir olaya tepkimizi hemen ortaya koyduk. İsveç devleti ve hükümetinin gerekli resmi izinleri vermiş olması da ayrı bir skandal" dedi.

İsveç devletinin nefret suçuna müsaade ettiğini aktaran Erbakan, "Haddi aşan kelimelerle ifade edilemeyecek bir gösteri, bir eylem, nefret suçu işleniyor. Bu duruma da İsveç devleti müsaade ediyor. Milli Görüş'ün 50 yıllık söylem ve çizgisinin doğruluğu da ortaya çıktı. Rahmetli Necmettin Erbakan 'Avrupa'dan bize hayır gelmez' demişti. O dönemlerde de bir kısım insanlar bu söylemleri hafife alıyorlardı. 'Bizim geleceğimiz Avrupa'dadır, Avrupa Birliğine uymamız lazım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uymamız lazım' diyorlar. İşte Avrupa dediğiniz bu" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin baraj problemi yok

STK ve Medya Buluşması programında yapılan anket sonuçları ile 'Yeniden Refah Partisi'nin baraj sorunu yok' diyen Erbakan, seçimlerde partisinin büyük sürpriz yapacağını belirttiği açıklamasında, "Şimdi asıl sürprizimizi bazı kesimlerin hiç beklemediği olayı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde ortaya koyacağız. Büyük bir oy patlamasıyla baraj problemi olmayan güçlü bir siyasi aktör olarak Türk siyasetindeki yerini ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.

Tek adam rejimi dedikleri Cumhur İttifakı karşısına 7'li eş başkanlık sistemi getirmeye kalktılar

Millet İttifakı'nın tek adam rejimi diye eleştirdiği Cumhur İttifakı karşısına eş başkanlık sistemi getirmeye çalıştığını anlatan Fatih Erbakan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Altı parti liderinden altı genel başkandan halkın seçtiği cumhurbaşkanı izin alacak. Onlardan icazet aldıktan sonra adım atabilecek. Bazıları bu duruma '7 Kocalı Hürmüz' benzetmesi yaptı. Biz ise eş cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz." - KIRŞEHİR