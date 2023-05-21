Fatih Erbakan: İstedikleri sonuç çıkmayınca depremzedelere hakaret edenler gereken cevabı alacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta, 14 Mayıs'tan önce sizlere eliyle kalp işareti yapan, sevgi sözcükleri söyleyen, gülücükler dağıtan ama 14 Mayıs'ta sandıklardan istedikleri sonuç çıkmayınca deprem bölgesindekilere hakaret edenlere gereken cevabı verecek" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'daki Konya Konteyner Kent'te düzenlenen programa katıldı. 14 Mayıs seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan Erbakan, "Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızı farklı bir şekilde seçimlerde önde çıkarttı ve Cumhur İttifakı'mızı da Meclis'te açık ara farkla çoğunluğa ulaştırdı elhamdülillah. Milletimiz gerekeni yaptı. Ferasetini bir kez daha gösterdi. Bu sebeple aziz milletimize minnettarız. Bundan dolayı büyük bahtiyarlık yaşıyoruz. Bu millet inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi" dedi. Erbakan, "Bu millet destekçisi terör örgütleri olan, dış güçler olan, LGBT lobileri olanlara geçit vermedi. Bu millet ülkemizin sekiz başlı bir sistemin kaosuna, macerasına, belirsizliğine sürüklenmesine müsaade etmedi. Ferasetini gösterdi. Bu millet, gerçekten de hakkın, haklının ve doğrunun yanında her fırsatta durduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu" ifadelerini kullandı.

"İstedikleri sonuç çıkmayınca depremzedelere hakaret edenler gereken cevabı alacak"

Muhalefetin özellikle deprem bölgesinde sandığa gömülmesinden sonra depremzedelere yönelik ağır hakaretlerine eleştiride bulunan Erbakan, "Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta, 14 Mayıs'tan önce sizlere eliyle kalp işareti yapan, sevgi sözcükleri söyleyen, gülücükler dağıtan ama 14 Mayıs'ta sandıklardan istedikleri sonuç çıkmayınca deprem bölgesindekilere hakaret edenlere gereken cevabı verecek" diye konuştu.

"Başörtüsüne gelince özgürlük yok, LGBT'ye gelince insan hakkı"

Fatih Erbakan, sözlerinin devamında muhalefeti iki yüzlülükle suçlayarak "Bunlar lafa gelince demokrasiden, çok seslilikten, özgürlükten, insan haklarından bahseder, milletin iradesi der, sandık der. Ama sandıkta milletin iradesi kendi istedikleri gibi tecelli etmeyince de gerçek yüzlerini ortaya koyarlar. Bunların gerçek yüzü budur. Aynen 28 Şubat'ta başörtülü hanım kardeşlerimize her türlü zulmü yaparken LGBT'ye gelince insan hakkından, özgürlükten bahsettikleri gibi. O dönemde başörtülü diye tıp fakültesini birincilikle bitiren kızımıza 'Seni sahneye başına açmadan çıkarmayız, ödülünü vermeyiz, diplomanı vermeyiz' dediler. Başörtüsüne gelince özgürlük yok, insan hakkı yok, kişisel tercih yok, özel yaşam yok ama LGBT'ye gelince 'Olur mu efendim bu bir insan hakkıdır. Bu bir kişisel tercihtir, bu bir özgürlüktür'. İşte böyle iki yüzlü ve böyle samimiyetsiz bir anlayışa sahipler" ifadelerini kullandı.

"28 Mayıs'tan sonra büyük Türkiye hedefine hep birlikte yürüyeceğiz"

Fatih Erbakan, vatandaşları 28 Mayıs'ta sandığa davet ederek "Aziz milletimiz 28 Mayıs'ta firesiz bir şekilde sandığa gidecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızı çok açık bir farkla yeniden cumhurbaşkanı seçerek yedili masaya gereken cevabı verecek. Bu noktada Hatay'a güveniyoruz. Bu noktada Hataylılara güveniyoruz. Bu noktada aziz milletimize güveniyoruz. 28 Mayıs'ta devletimiz, milletimiz, yeni nesillerimiz, Hatay, Hataylılar ve bütün deprem bölgesi kazanacak inşallah. 28 Mayıs'tan sonra da el ele, gönül gönüle, omuz omuza yeniden büyük Türkiye hedefine doğru hep birlikte yürüyeceğiz. En önemli adımları hep birlikte atacağız inşallah" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan konuşması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Açılış sonrası Cumhur İttifakı lideri millet buluşması için Gaziantep'e geçti. - ANKARA

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