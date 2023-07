Fatih Erbakan: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Güvenlik Gücü Partisi'nden Yitzhak Wasserlauf ile işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Erbakan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, baskını telin ettiklerini belirtti.

İsrail'in Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Yahudi Güvenlik Gücü Partisi'nden Yitzhak Wasserlauf ile gerçekleştirdiği eylemin İsrail polisinin denetiminde tapınağın yıkılış günü anısına her yıl düzenlenen ve "Tişa Be Av" olarak adlandırılan yas ve oruç günü bahanesiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Ben Gvir'in bu baskından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz açısından en önemli mekan' ifadesini kullanması olayın vehametini ortaya koymaktadır.

Özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı 'yargı reformu' kapsamındaki yasa tasarılarından birini Meclisten geçirmesi üzerine işgal altındaki topraklarda büyük protestolar ortaya çıkarken, Ben Gvir'in bu adımının, koalisyon hükümetinin dikkatleri başka yöne çekmeye ve 'yargı reformu' yasasını unutturmaya yönelik bir strateji olduğu ortadadır. Başta Müslüman ülke yöneticileri olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçerek kutsal mekanlara yönelik baskın ve saldırı eylemlerinin durdurulması ve bu mabetlerin uluslararası hukuk çerçevesinde korunması konusunda acil bir karara varması gereklidir."