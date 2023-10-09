Fatih Erbakan İsrail-Filistin olaylarına tepki gösterdi

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, İşgalci siyonist İsrail rejiminin son dönemlerde işgal altındaki Kudüs, Batı Şeria, Cenin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik gayri insani orantısız güç kullanımı, şiddet uygulamaları, sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı vahşet politikaları karşısında Filistin'de tabandan yükselen büyük tepki 'Aksa Tufanı' operasyonu ile meşru müdafaa olarak ortaya çıktı. dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Türkiye genelinde 14 Mayıs seçimlerinde ilçeler arasından en çok ay aldığı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde teşekkür mitingi düzenledi. Tosya Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Erbakan, İsrail-Filistin olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 1996 yılında Filistin'e Türk askerini Meclis kararıyla Necmettin Erbakan'ın gönderdiğini hatırlatan Erbakan, Filistin'in El Halil kentinde barışı muhafaza etmek üzere Mehmetçik oraya konuşlandırıldı. Tam 100 sene sonra, Osmanlı'dan sonra ilk defa Türk askeri oraya gitti. İşte Milli Görüş'ün şahsiyetli dış politikası budur, kararlılığı budur. Erbakan Hoca'mız 'Eğer Amerika İsrail'i bu kadar çok seviyorsa alsın İsrail'i Alaska'ya taşısın' diyordu. Dış güçlere, zalimlere karşı cesur şahsiyetli ve kararlı bir politika ifadelerini kullandı.

İSLAM ÜLKELERİNİ ABD VE İSRAİL'E KARŞI BOYKOTA DAVET ETTİ

Miting sonrası Yeniden Refah Partisi Tosya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Erbakan, İslam ülkelerini, İsrail ve ABD'ye karşı boykota davet etti. İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güç kullandığını ifade eden Erbakan, açıklamalarının devamında şunları kaydetti

İslam ülkelerinin yöneticilerini, özellikle elinde bulundurduğu pazarı ve doğal kaynakları İsrail ve Amerika'ya karşı boykot olarak kullanıp bu zulmu durdurabileceklerini, ama yeter ki kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz. İşgalci siyonist İsrail rejiminin son dönemlerde işgal altındaki Kudüs, Batı Şeria, Cenin ve Mescid-i Aksa'ya yönelik gayri insani orantısız güç kullanımı, şiddet uygulamaları, sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı vahşet politikaları karşısında Filistin'de tabandan yükselen büyük tepki 'Aksa Tufanı' operasyonu ile meşru müdafaa olarak ortaya çıktı. (DHA)