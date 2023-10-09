Fatih Erbakan: İsrail-Filistin gerilimi zulmün bir patlama noktasıdır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail-Filistin gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu. Erbakan, Siyonist İsrail rejiminin yaptığı zulümlerin sonunda bir patlama noktasına gelindiğini belirtti ve İslam aleminin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, emekli maaşlarının insani bir düzeye getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "(İsrail- Filistin gerilimi) Seksen seneden beri bölgede bir çıban başı gibi zulmüne, işgaline, haksızlıklarına devam eden bir terör devleti Siyonist İsrail rejiminin yaptığı zulümlerin sonunda bir patlama noktasına gelindiğini gösteren bir gelişmedir bu." dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki mitingin ardından parti binasında basına açıklamalarda bulunan Erbakan, 14 Mayıs Genel Seçimlerindeki destekten dolayı teşekkür etmek için ilçeye geldiğini söyledi.

Milli Görüş'ü iktidar yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Erbakan, "Milletimizin desteğini her geçen gün artan bir şekilde hissediyoruz. İnşallah 2024 seçimlerinde Milli Görüş'ü iktidara getirmek ve arkasından 2028'de merkezi yönetimde inşallah Milli Görüş'ü iktidar yapmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

İsrail- Filistin gerilimine değinen Erbakan, Filistin'de üzücü olayların yaşandığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Seksen seneden beri bölgede bir çıban başı gibi zulmüne, işgaline, haksızlıklarına devam eden bir terör devleti Siyonist İsrail rejiminin yaptığı zulümlerin sonunda bir patlama noktasına gelindiğini gösteren bir gelişmedir bu. Bayram sabahı dahi bayram günlerinde, mübarek gün ve gecelerde Müslümanların başına bomba yağdıran, çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden yıllardan beri binlerce Müslüman'ı göz göre göre katleden, hatta hapishanelerde haksız yere tutup onlara işkence yapan bir yandan da adım adım kanserli bir tümör gibi o bölgede yayılıp Filistin topraklarının yüzde 90'ından fazlasını işgal eden, halen bu işgaline göz göre göre devam eden, o toprakların asıl sahibi olan Filistinlileri oradan sürüp evlerini başına yıkıp oraya kendi vatandaşlarını, yerleşimcileri zorla yerleştiren, dağdan gelip bağdakini kovan, bir terör devleti, Siyonist İsrail rejiminin bütün bu yaptıklarına karşı oradaki Müslümanlar bir meşru müdafaa hakkını kullanıyorlar, nefsi müdafaa hakkını kullanıyorlar."

İsrail'in orantısız güç kullandığını vurgulayan Erbakan, "'Savaş yapıyoruz' diyor. Nerede savaş yapıyorsun? Karşında masum siviller var. Düzenli bir ordu yok. Teçhizatı yok, imkanları yok. Sen oturduğun yerden sivillerin, halkın, şehrin üzerine bomba yağdırıyorsun. Bir de çok büyük, güçlü, kahraman bir orduymuş edasıyla 'savaş ilan ettim, savaş yapıyorum' diyorsun. Savaş falan yaptığı yok. Seksen seneden beri yaptığın gibi masum sivillerin üzerine bomba yağdırıyorsun. Bunların durdurulabilmesi sadece kınamayla sadece konuşmayla, lanetlemeyle maalesef olmuyor. İslam aleminin, Müslüman ülkelerin mutlaka birlikte hareket etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına da değinen Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün açlık sınırının 13 bin lira olduğu, yoksulluk sınırının 30 bin liranın üzerinde olduğu bir ülkede 7 bin 500 lirayı emeklilere reva görmek gerçekten de kabul edilebilecek bir durum değil. Ev kiraları 10 bin liranın üzerine çıkmış. 7 bin 500 lira insani bir rakam değil. Bağ-Kur emeklilerinin, işçi emeklilerinin mutlaka maaşlarının insani bir düzeye getirilmesi gerektiğini ifade ettik. İnşallah bu çağrılarımız karşılık bulur."

Erbakan, daha sonra partiye üye olanlara rozetlerini takarak ilçeden ayrıldı.