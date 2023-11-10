Fatih Erbakan: İslam Birliği Kurulmadan Güç Ortaya Konulamaz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelerek bir güç ifade etmesi bu güç sayesinde de bu zulme bu sömürüye dur diyebilmeli. Bu gücü ortaya koymadıktan sonra istediğiniz kadar ateşkes çağrısı yapın, adamın hiç umurunda bile değil. Rahmetli Erbakan hocamız 'Siyonizm laftan anlamaz güçten anlar' diyordu. Bu gücün de kurulması mutlaka İslam birliğinin kurulmasına bağlıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde Giresun'a geldi. Espiye ilçesinde partililerle kahvaltıda buluşan Erbakan, partisinin ilçede yeni yapılan binasının açılış törenine katıldı. Törenin ardından cuma namazını da ilçede kılan Erbakan, kent merkezine geçerek esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından il binasında partililerle bir araya gelen Erbakan, burada basına açıklama yaptı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetleyen Erbakan, "İsrail terörünü lanetliyoruz. İsrailli yetkililer 'Kimseyle anlaşma yapmayız, müzakere etmeyiz, kimse bizi yolumuzdan döndüremez, ne bulursak yakacağı yıkacağız, bize vaat edilen toprakları alacağız' diyor. Kimse 'dur' demiyor. AB ülkeleri de ya çekimser oy veriyorlar ya da ateşkesi onaylamıyorlar. Birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri yasaklandı" dedi.

'SİYONİZM LAFTAN ANLAMAZ GÜÇTEN ANLAR'

Bütün İslam aleminin büyük acı içinde olduğunu belirten Erbakan, "Oraya ancak dua etmek ve kefen göndermekten başka bir şey yapamadığımızı bu olaylar ortaya koyuyor. D-60 hedefine ulaşılması için gerekli adımların atılması gerekiyor. 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelerek bir güç ifade etmesi bu güç sayesinde de bu zulme bu sömürüye dur diyebilmeli. Bu gücü ortaya koymadıktan sonra istediğiniz kadar ateşkes çağrısı yapın, adamın hiç umurunda bile değil. Rahmetli Erbakan hocamız 'Siyonizm laftan anlamaz güçten anlar' diyordu. Bu gücün de kurulması mutlaka İslam birliğinin kurulmasına bağlıdır" dedi.

Erbakan, basın açıklamasının ardından esnaf ziyareti yapıp, daha sonra partililerle bir toplantı gerçekleştirdi ve Ordu'ya gitti.