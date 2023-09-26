Fatih Erbakan: Hükümetin Aziz Milletin Derdine Derman Olması Gerekiyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu noktadan sonra artık hükümetin hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan bu aziz milletimizin derdine derman olması gerekiyor. Bu aziz milletimizi maddi sıkıntılarından, ekonomik krizden kurtarmak için, alım gücünü, refah seviyesini artırmak için her türlü gayreti ortaya koyması gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'taki genel seçimlerde partisinin en yüksek oy oranına ulaştığı Bingöl'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Solhan ilçesi ve merkezdeki esnafları ziyaret eden Erbakan, Bingöl Belediyesi konferans salonunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Erbakan, Bingöllülere teşekkür ederek, "Türkiye Yeniden Refah Partimizin 14 Mayıs seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştığı Bingöl'ümüze, Bingöl halkına, Bingöl teşkilatlarımıza teşekkür ziyareti olarak planladık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bingöl'de de ve Türkiye genelinde aziz milletimiz, 14 ve 28 Mayıs'ta devletinin, milletinin, yeni nesillerinin geleceğini düşünerek oy verdi ve Cumhur İttifakı'na destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçti. LGBT'cilere, dış güçlerin iktidar olmasını istediği kimselere, '5 yaşındaki çocuğa kuran öğretmek çağ dışılıktır' diyenlere, Ayasofya'nın yeniden müzeye dönüşmesi lazım diyenlere, 'LGBT Türk aile yapısını bozmaz, zarar vermez' diyenlere geçit vermedi elhamdülillah. Ancak bütün bunları yaparken ekonomik krizlere göğüs gererek, canını dişine takarak, bu hayat pahalılığına, bu enflasyona rağmen, daha büyük bir tehlikeden korunabilmek için Cumhur İttifakı'na destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek oldu. Bu noktadan sonra artık hükümetin hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan bu aziz milletimizin derdine derman olması gerekiyor. Bu aziz milletimizin maddi sıkıntılarından, ekonomik krizden kurtarmak için, alım gücünü, refah seviyesini arttırmak için her türlü gayreti ortaya koyması gerekiyor" dedi.

'YILDA 40 MİLYAR DOLAR FAİZLE NE SMA HASTASI KALIR, NE DE ATANAMAYAN ÖĞRETMEN'

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'la (OVP) 3 yılda 125 milyar dolar faiz ödeneceğini belirten Erbakan, "Yapılması gereken, kamuda tasarrufa gidilmelidir. Mutlaka merkezi hükümet dahil olmak üzere, yerel yönetimler dahil olmak üzere, denk bütçelerin gerçekleştirilmesi, zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Millet bu ekonomik krizle boğuşurken, kamuda hiç kimsenin gelirinden daha fazla gider yapmaya hakkı yoktur. Denk bütçe yapacağız ki, borçlanmadan kurtulalım. Borçlanmadan kurtulacağız ki, faizden kurtulalım. Bakınız orta vadeli programda önümüzdeki 3 senede devlet 125 milyar dolar faiz ödeyecek. 125 milyar dolar, bir senede 40 milyar dolardan fazla faiz demek. Yılda 40 milyar dolarla neler yapılabilir, siz düşünün. Ne EYT'linin mağduriyeti kalır, ne emeklinin mağduriyeti kalır, ne SMA hastalarının mağduriyeti kalır, ne de atanamayan öğretmen kalır. 40 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu faiz canavarından başka türlü kurtulamayız. Özel sektörün faizden kurtulması için faizsiz krediler, teşvikler, hibeler, özel sektörün de faizli borçlanmadan kurtarılması için devlete çok büyük görev düşüyor. Halkın vatandaşın kredi kartından, banka kredisinden, faizden kurtulması için vatandaşın alım gücünün refah seviyesinin arttırılması lazımdır. Özel sektörü de kamuyu da vatandaşı da bu şekilde bu borçlanmadan, bu faizden kurtarmamız lazım. Borçlanmanın önüne geçerek faizlerden kurtarmamız lazım. Yapılacaklar bellidir. Denk bütçe yapılacak, havuz işlemi yapılacak, milli kaynak paketleri harekete geçirilecek. Buradan elde edilen kaynak da, önce millet anlayışıyla, işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa aktarılacak, engelli vatandaşa aktarılacak. Yapılacak olan bellidir. Bu adımların atılması için iktidara hükümete çağrıda bulunuyoruz. İnşallah bu adımları bir an evvel atarlar. Bu yanlış gidişattan inşallah bir an evvel kurtulurlar. Eğer onlar da onu gerçekleştirmezlerse yeniden Refah Partimiz 2028'de iktidara gelecek ve bu adımları birer birer yeniden refah atacak inşallah" diye konuştu.