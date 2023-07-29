Fatih Erbakan: Hedefimiz milletimizi Milli Görüş belediyeciliği ile yeniden buluşturmak

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan konuşmasında, "Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz, önümüzdeki aylarda kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan Yerel Yönetimler Seçimine de Yeniden Refah Partisi olarak damgamızı vurmamız ve inşallah aziz milletimizin yıllardan beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliği ile yeniden buluşturmak ve kavuşturmaktır. Milletimizin beklentisine karşılık vermek üzere Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki yerel seçimlerde yerel yönetimlerde inşallah zafer kazanma hedefini ortaya koyuyoruz. Milletimizi efsane hizmetlerle yeniden buluşturmak ve aynı zamanda da Yeniden Refah Partimizin 14 Mayıstaki başarısının bir tesadüf olmadığını, Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ortaya koymak ve inşallah 2028 seçimlerinin favori partisi olduğumuzu yerel seçimlerde aldığımız sonuçla ortaya koymak üzere çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu hedeflerimize ulaşmak üzere kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan dava erleri olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. İnşallah 14 mayıstaki başarımızı yerel seçimlerde daha da ileri taşıyacağız. Arkasından hedefimiz de 2028 seçimlerinde Türkiye'yi Milli Görüş iktidarına kavuşturmak olacak" diye konuştu.

'HİÇ KİMSEDEN HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMEYECEĞİZ'

Cumhur İttifakı'na desteklerinin pazarlıklar zemininde yürümediğini ifade eden Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak kimseyle makam, mevki pazarlığı yapmadık. Biz Yeniden Refah Partisi olarak maddi ve manevi anlamda milletimizin sıkıntıları ortadan kaldırılsın diye bir mutabakat metnini ortaya koyduk. Bu mutabakat metninin uygulanması halinde biz 'desteğimizi esirgemeyiz' şeklinde ifade ettik. Bugün de bu noktada hiçbir pazarlık yapmadan girdiğimiz Cumhur İttifakı'nın içerisinde olsak da olmasak da biz doğruya doğru yanlışa yanlış demekten asla imtina etmeyiz. Sadece bu aziz millete hizmet borcumuz vardır. Biz Cumhur İttifakı'na katılırken üzerinde anlaşılan protokoldeki bütün hususların mecliste takipçisi olacağımıza söz verdik. Bugün de Yeniden Refah Partisi olarak hem mecliste hem meclis dışında bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisiyiz. Bu maddelere uyulmaz, milletimizin hayrına olan bu adımlar atılmazsa da gerekli uyarı ve eleştirilerimizi milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu noktada hiç kimseden hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz" dedi.

'EMEKLİLERİMİZE SEYYANEN MAAŞ ZAMMININ MUTLAKA YAPILMASI LAZIM'

Fatih Erbakan, milyonlarca emeklinin mağdur durumda olduğunu söyleyerek "Artık nefes almakta zorlanan milyonlarca dar gelirlimize nefes alacak adımların atılması son derece önemli ve acildir. Ülkede bir fedakarlık yapılacaksa bu fedakarlığın adaletli bir şekilde dağıtılması sadece dar gelirliden, milletten fedakarlık beklenmemesi son derece önemlidir ve hükümetin görevidir. Bugün maalesef milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimiz ile ilgili gerekenlerin yılbaşında yapılacağını ifade etmiş ancak bu enflasyon ortamında, bu hayat pahalılığında yılbaşına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Biz en başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ettik. Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak adımlar yılbaşına kalmış durumdadır. Bugün bu kürsüden Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemesi ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğini altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım. İntibak düzenlemesi gerçekleştirilerek yeni ve eski dönemde emekli olanlara uygulanan aylık bağlama oranları arasındaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ortadan kaldırılması gereklidir. Milyonlarca emeklimizin beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

'BÜTÇE AÇIĞININ FATURASINI VATANDAŞA KESEN UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ'

Fatih Erbakan, KDV, ÖTV'ye yapılan zamlar ile ilgili de "Maaş zamları maalesef daha vatandaşın eline geçmeden her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışlar ve akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile erimesine vesile olmuştur. Biz bu zamlara defalarca tepki gösterdik. 'Dolaylı vergilere yani dar gelirliden halkın büyük kesiminden alının vergilere yapılan artışlarla bütçe açığını kapatmak doğru değildir' dedik. Bütçe açığının KDV, ÖTV gibi çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan artışlarla karşılanması yüksek enflasyonu da tetiklemektedir. Bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ettik. Bütçe açığının faturasını vatandaşa kesen, millete ilave yük yükleyen bu uygulamalardan mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden bir an önce kurtulunması gerektiğini defalarca ifade ediyoruz. Kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Tüm kamu kurumlarına denk bütçe zorunluluğu getirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır. Yeniden Refah Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

Fatih Erbakan ayrıca, İsveç'in NATO üyeliği konusunda yetkilileri uyardığını ifade ederek, hükümetimizden beklentilerinin batı ile ilişkilerde yeni hüsran sayfalarına yol açmamak bakımından İsveç'in NATO'ya girişine asla ve asla onay verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Türkiye Değişim Partisi ve diğer siyasi partilerden ayrılarak Yeniden Refah Partisi'ne katılan 80 kişiye rozetleri takıldı.