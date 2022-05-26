FATİH ERBAKAN GÖREVE GELDİĞİMİZDE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLACAK - Haberler

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Göreve geldiğimizde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye nefes hibeleri vereceğiz. EYT ve 3600 ek gösterge sorunu kalmayacak? dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak, Kapalı Çarşı'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Erbakan, esnaflardan dua beklediklerini belirtti. İshakpaşa Camisi'nde öğlen namazını kılan Erbakan, daha sonra esnaf ziyaretlerini sürdürdü Erbakan'a, partisinin Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan ve partililer eşlik etti. Esnaf ziyaretlerinin ardından konuşan Erbakan, en önemli sıkıntının ekonomi kaynaklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu En önemli sıkıntı nedir Maalesef ki ekonomik sıkıntılar, geçim derdi, işsizlik. Anadolu'nun dört bir yanında işsizlikten insanlar adeta kırılıyor. 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz, 10 milyonun üzerinde toplam işsiz sayısı ve dünyanın en büyük işsizler ordusu. Öyle belgeler var ki 2 tane gençten 1 tanesi işsiz. Bu nedenle ilçeler, köyler, beldeler eriyor. Hatta Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da şehirler, iller eriyor ve göç ediyor. Oralardaki perişanlığı, sıkıntıları gittiğimiz zaman birebir görüyoruz. Milli görüşle yönetilmezsek başımıza 3 tane felaket gelir; borca esir olmak, işsiz kalmak, aç kalmak. Göreve geldiğimizde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Gelir gelmez yüzde 100 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye nefes hibeleri vereceğiz. EYT ve 3600 ek gösterge sorunu kalmayacak. İşsizliğe çözüm için 81 ilimize 681 refah projesini hazırladık.

'TEŞKİLATLARIMIZ HERHANGİ BİR İTTİFAKIN İÇİNDE YER ALMAMIZI İSTEMİYOR'

İnegöl'deki ziyaretlerini tamamlayan Fatih Erbakan, Yenişehir ilçesine geçti. Burada da esnaf ziyaretlerinde bulunan Erbakan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı 'Yeniden Refah partisi olarak herhangi bir ittifakta yer almadan seçime gireceğiz. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı seçimine de gireceğiz. Dolayısıyla Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılacağız. Teşkilatlarımız ve halkımız bizlerin her hangi bir ittifakın içinde yer almasını istemiyor. İnegöl ve Yenişehir'de esnaf ve halk buluşmalarımızın dışında nokta mitingi gerçekleştirdik. Yarın Bursa'da basın mensupları ile bir araya geldikten sonra cuma namazı sonrasında Ankara'ya döneceğiz.' (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Politika