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Fatih Erbakan Giresun'da Ziyaretlerde Bulundu

Fatih Erbakan Giresun'da Ziyaretlerde Bulundu
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun'daki ziyaretleri kapsamında basın toplantısı düzenleyerek İsrail terörüne dikkat çekti ve partisinin belediyecilik hizmetlerini anlattı. Erbakan, başka bir parti ile birleşme gündemlerinin olmadığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun'da ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programları kapsamında geldiği kentte Giresun Kalesi'ndeki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Erbakan, İsrail terörünün, vahşetinin devam ettiğini belirterek, asıl hedefin büyük İsrail'in kurulması olduğunu söyledi.

Erbakan, Yeniden Refah Partisi belediyelerinin yapacağı hizmetlerin kendilerini milletin gönlünde daha da yukarıya taşıyacağını ifade ederek, "Belediye yönetiminde milli görüş farkını, Yeniden Refah farkını ortaya koyduğumuz zaman milletimiz merkezi hükümeti de bize teslim etmek için daha da rahat şekilde hareket edecek." dedi.

Bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisinin başka bir siyasi partiyle bir araya gelip gelmeyeceği yönündeki sorusuna Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Bizim Yeniden Refah Partisi olarak herhangi bir parti ile resmi olarak birleşme gibi bir gündemimiz yok. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kendi ismimizle logomuzla parti programımızla yolumuza devam edeceğiz. Ancak orada şunu da kastetmiş olabilirler, Mecliste bir grup oluşturulması, yani Yeniden Refah Partisinin varlığını devam ettirerek Yeniden Refah Partisinin milletvekillerinin de içinde olduğu bir grup oluşturulması noktasında bir ifade olabilir. Bununla ilgili de herhangi bir düşüncemiz şu ana kadar olmadı."

Daha sonra Eynesil ilçesinin Ören beldesine geçen Erbakan, Ören Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Soner Erkan ile görüşen Erbakan, beldede esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Erbakan, ilçe merkezinde partisinin Eynesil İlçe Başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Politika

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