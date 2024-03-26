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Fatih Erbakan Geyve'de miting yaptı

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde partisinin mitingine katıldı.

Erbakan, belediye meydanındaki mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Geyve'de belediye başkan adayları Selçuk Yıldız'a, Sakarya'da da büyükşehir belediye başkan adayları Selçuk Geyveli'ye mührü vuracaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisinin; ahlaklı, dürüst, samimi, adil, merhametli, çalışkan ve dirayetli belediyecilik dönemine ulaşabilmenin yolu ve o ruhun temsilcisi olduğunu aktaran Erbakan, "Bunu milletimiz çok iyi biliyor. Bu nedenle akın akın Yeniden Refah Partimize koşuyor. Pazar günü itibarıyla seçimlere bir hafta kala Türkiye genelinde 500 bin üye sayısını aştık elhamdülillah. 'Seçimlere kadar 500 bin yapacağız' diyorduk, seçimlere bir hafta kala 500 bin oldu." diye konuştu.

Erbakan, milli görüş dönemine dönmek isteyenlerin Yeniden Refah Partisini tercih ettiğini dile getirerek, "İnşallah 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, 2028'de de iktidar olacağız ve bu milleti bu dertlerden yine Refah'la, milli görüşle kurtaracağız." dedi.

Konuşmanın ardından partili kadınlar Erbakan'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Politika

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