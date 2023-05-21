Fatih Erbakan: Gaziantepliler inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde milletin Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştırdığını belirterek, "Gaziantepliler inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi" dedi.

Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Fatih Erbakan, Gaziantep'in seçimde inanç ve kültürleriyle kavgalı olanlara cevabı 14 Mayıs'ta verdiğini belirterek, "Gaziantepliler inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi. Gaziantepliler inancıyla, tarihiyle, değerleriyle, kültürüyle kavgalı olanlara 14 Mayıs'ta geçit vermedi elhamdülillah. Gaziantepliler, destekçileri terör örgütleri olan, LGBT lobileri olan, dış güçler olanlara 14 Mayıs'ta fırsat vermedi. Gaziantep'e ve Gazianteplilere de zaten bu yakışırdı" diye konuştu.

28 Mayıs'ta sandığa gidecek Gazianteplilerin gereken cevabı vereceklerini aktaran Erbakan, "Hiç şüphemiz yok ki 28 Mayıs'ta, önümüzdeki Pazar günü Gaziantep sandığa gidecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla yeniden seçerek 7'li masaya gereken cevabı verecek inşallah. Böylelikle 28 Mayıs'ta ülkemiz kazanacak, devletimiz kazanacak, milletimiz kazanacak, Gaziantep kazanacak, Gaziantepliler kazanacak, yeni nesillerimiz kazanacak inşallah. 28 Mayıs zaferimiz şimdiden hayırlı olsun, kutlu olsun inşallah, 28 Mayıs akşamı hep birlikte yeniden büyük Türkiye için zaferimizi kutlayacağız ve arkasından da yeniden Türkiye yolunda kol kola omuz omuza gönül gönüle en büyük adımları atacağız emin olun inşallah. Bir kez daha hepinizi bağrıma basıyorum. Hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm Gazianteplilere, hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum mitingimiz hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, Allaha emanet olunuz. Sağ olun var olun çok teşekkürler ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

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