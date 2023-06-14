Fatih Erbakan, Eyüpsultan ve Esenler teşkilatlarını ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlerdeki çalışmalarından ötürü başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında partisinin Eyüpsultan ve Esenler teşkilatlarını ziyaret etti. Erbakan, üye sayılarının artmasıyla seçimlerde alacakları oy oranının da artacağını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Eyüpsultan ve Esenler teşkilatlarını ziyaret etti.

Erbakan, seçimlerdeki çalışmalarından ötürü başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında partisinin Eyüpsultan İlçe Başkanlığına geldi.

Öğlen namazını Eyüpsultan Camisi'nde kılan Erbakan, buradaki Ebu Eyyub El-Ensari'nin türbesini de ziyaret etti.

Eyüpsultan Meydanı'ndaki esnafla sohbet eden Fatih Erbakan, daha sonra partisinin Esenler teşkilatına geçti.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde üye sayılarının 5,5 katı oy aldıklarını kaydetti.

Türkiye genelinde 280 bin, İstanbul'da ise 75 bin üyeleri olduğunu aktaran Erbakan, üye sayılarını arttırdıkça seçimlerde alacakları oy oranının da artacağını söyledi.

Üye sayısı artışında mahalle teşkilatlarının önemini vurgulayan Erbakan, İstanbul'da yaklaşık bin mahalle bulunduğunu ve tüm mahallelerde teşkilatlanmalarını tamamlamaları gerektiğini kaydetti.

Erbakan, daha sonra Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti.